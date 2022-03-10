Свіжі новини України з сурдоперекладом випуск №10. Доступ за посиланням

13:27 14 жовтень Київ, Україна

На Буковині відкрили два нових мости через річку Черемош

Відкрито рух автотранспорту по двох знову побудованих мостах через річку Черемош біля села Розтоки, загальною довжиною 311,7 погонних метра, які йдуть один за одним.

За дорученням глави держави будівництво нових мостів було включено в програму "Велике будівництво".

Загальна вартість будівництва цих інфраструктурних об'єктів - понад 250 млн грн.

В ОП відзначили, що реконструкція дороги та будівництво постійних мостів дозволить поліпшити транспортне сполучення Путильського з іншими районами Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Лукашенка немає в списку санкцій ЄС щодо Білорусі

Євросоюз узгодив санкції проти офіційних осіб Республіки Білорусь. Причиною такого рішення стали "фальсифікація виборів і порушення прав людини в країні".

В "чорний" список потрапили близько 40 білоруських чиновників, обвинувачених західними країнами в насильстві проти демонстрантів. Однак Олександра Лукашенка серед них поки немає.

Раніше Великобританія і Канада ввели санкції у зв'язку з фальсифікаціями на виборах президента і придушенням мирних протестів в Білорусі.

МЗС закликає до мирного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС України виступає за мирне врегулювання конфлікту.

Він закликає сторони конфлікту в Нагірному Карабаху не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

«Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах, і цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним», - сказав він.

Роль Кримської платформи в деокупації Криму

Кримська платформа - це програма, спрямована на боротьбу за повернення Криму Україні, вона містить всі заходи, що стосуються півострова, на різних рівнях.

Мета Кримської платформи - це винесення теми Криму на найвищий міжнародний політичний рівень.

У МЗС України повідомили, що Кримська платформа покликана структурувати міжнародні зусилля по деокупації півострова, а також зберегти цю тему в пріоритетах міжнародної політики.