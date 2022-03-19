Свіжі новини України з сурдоперекладом - випуск №15

12:40 25 жовтня Київ, Україна

У Росії обурилися санкціями ЄС за Навального

В ЄС рішення про санкції за отруєння Навального прийняли 15 жовтня. У список санкцій включили шість російських чиновників, а також науково-дослідний інститут органічної хімії.

Представник РФ при ЄС Володимир Чижов назвав незаконними заходи Євросоюзу, прийняті в зв'язку з отруєнням Олексія Навального.

Чижов заявив, що в ЄС не надали ніяких доказів зв'язку людей, які потрапили під санкції, "з цією історією, щоб хоч якось обґрунтувати подібний крок, який в будь-якому випадку є нелегітимним".

В Україні кожен день новий рекорд захворюваності COVID-19

Рекордні показники COVID-19 фіксують в світі три дні поспіль. Кількість хворих наближається до 40 мільйонів.

Як і очікувалося, ігнорування карантинних правил призвело до високого росту захворюваності на коронавірусну інфекцію в країні. Так, згідно з інформацією МОЗ на ранок 17 жовтня, за минулу добу в Україні зафіксована рекордна кількість заражених вірусом COVID-19 за весь період пандемії - 6 410 випадків.

Тихановська в міжнародному розшуку

«Інтерфакс» повідомив з посиланням на джерело, що російські правоохоронні органи не порушували кримінальну справу проти білоруської опозиціонерки. Джерело пояснило, що МВС Росії внесло пані Тихановську в розшукову базу, дотримуючись інструкції про взаємодію союзних держав.

Нагадаємо, що недавно Тихановська оголосила ультиматум Лукашенку - він повинен піти з посади, зупинити насильство на вулицях і випустити політв'язнів. На те, щоб виконати вимоги опозиції, у нього є 13 днів.

Президент України прибув з офіційним візитом до Туреччини

Глава держави проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Сторони обговорять широкий спектр питань взаємовідносин між Україною і Туреччиною. Також буде підписано низку двосторонніх документів.

У складі української делегації міністр оборони Андрій Таран, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка, заступник міністра оборони Анатолій Петренко, командувач ВМС Олексій Неіжпапа.

Перший в Україні аукціон з продажу бурштину

Вперше в Україні був проведений аукціон з продажу бурштину-сирцю. Аукціон пройшов в Луцьку.

На торги виставили 1 тонну 84 кг каменю. Продано було 627 кг на 21,6 млн гривень.

Офіційний видобуток бурштину на Волині почався тільки у вересні цього року.

Тепер планують проводити такі аукціони щомісяця, а в перспективі - виходити на міжнародні ринки бурштину.