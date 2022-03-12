Свіжі новини України з сурдоперекладом - випуск 12

13:42 17 жовтня Київ, Україна

Уряд хоче заборонити приймати спадщину тим, хто не доглядав за родичами

Мінсоцполітики пропонує Раді заборонити приймати спадщину тим, хто не доглядав за своїми літніми родичами. Про це йдеться в тексті законопроєкту.

Документ, як повідомляє Судово-юридична газета, передбачає заборону на отримання спадщини до того моменту, поки не будуть відшкодовані витрати на догляд за літньою людиною в відповідній державній установі.

Передбачається, що особи не мають права на спадщину, якщо раніше ухилялися від догляду за літніми родичами.

Чотири головні пункти посилення карантину

На Банковій йшла дискусія про введення тотального карантину по тій же самій схемі, що була навесні, але від цієї ідеї поки відмовилися. Крайньою мірою, до виборів. Про перенесення виборів так само поки не йдеться.

Наступного тижня влада готується посилити карантин в Україні на тлі різкого погіршення показників по епідемії коронавірусу. Вже затверджені кілька заходів.

Росія закрила для України Керченську протоку

Росія прийняла рішення закрити для України Керченську протоку в зв'язку з проведенням військових навчань. Про це повідомляють інформаційні агентства з посиланням на заяву Міністерства оборони Росії. Російські військові припинили пускати кораблі на 2 найближчі тижні.

Таким чином, важкий економічний удар чекає на українські порти в Маріуполі і Бердянську, які не зможуть відправляти і приймати вантажі протягом тривалого періоду через дії Росії.

В Інтернеті вже з'явилася карта обмежень: РФ закриває значну частину Криму з заходу, півдня і сходу.

Приватні лабораторії зможуть робити тест на COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зробив заяву про залучення приватних лабораторій для тестування на коронавірусну хворобу COVID-19. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів у зв'язку з ростом захворюваності в країні.

Він зазначив, що лабораторні центри будуть контрактувати можливості приватних лабораторій проводити тестування.

Мобільна бригада або лікарня здійснює відбір (тобто сам мазок у людини) і передає його в приватні лабораторії, які вже будуть проводити саме тестування на відповідному лабораторному устаткуванні.

У столиці Киргизстану ввели надзвичайний стан

На території Бішкека за указом президента Киргизстану введено надзвичайний стан і відданий наказ ввести війська.

Про це повідомляє пресслужба президента Киргизії в п'ятницю, 9 жовтня.

У документі сказано, що режим надзвичайного стану вводиться «в зв'язку зі сформованою ситуацією, пов'язаною з насильством і загрозою життю і здоров'ю людей, що виникла в результаті масових заворушень».

Україна частково готова до опалювального сезону

Зовсім скоро в Україні почнеться опалювальний сезон, однак, через багатомільйонні борги «Нафтогазу», деякі міста просто залишаться без опалення. Так, проблеми є в 56 містах України, якщо місцеві тепломережі не зможуть оплатити 90% боргів, то газ від «Нафтогазу» не надійде в котельні.

Пряма відповідальність за проведення успішного опалювального сезону лежить на місцевих органах влади, проте сам уряд збирається уважно стежити і контролювати цей процес.

Росія сіє розбрат всередині країни і за кордоном

Міністерство внутрішньої безпеки США вважає, що Російська Федерація - основний розповсюджувач дезінформації. Головна мета Кремля - посилити своє світове становище шляхом ослаблення США.

Водночас відзначається, що Китай продовжить свою кампанію економічного шпигунства проти США і становить серйозну постійну загрозу для американської інфраструктури через потенційні кібератаки. За оцінками Міністерства, дії Пекіна будуть націлені на виробництво, оборону, охорону здоров'я, транспорт і енергетику протягом наступного року.

Інфляція і ціни ростуть - макропрогноз для України

Експерти з економіки відзначають, що інфляція в Україні до кінця року прискорить своє зростання. У травні відзначався мінімум індексу споживчих цін, але до вересня 2020 року населення відзначило зростання цін.

Зростання ціни на газ на світових ринках, на думку керівника аналітичного відділу Альфа-Банку Україна Олексія Блинова, в найближчі місяці стане одним з основних чинників зростання інфляції. Адже підвищиться вартість, зокрема, виробництва і транспортування продовольчих товарів.

Витрати і доходи українців: короткий аналіз

Заробітна плата становить лише половину від усіх доходів українців. Таким спостереженням поділилися в Держслужбі статистики. Доходи українців у другому кварталі поточного року склали 867,55 млрд гривень, зарплати дорівнюють сумі в 394,22 млрд (45,5%). Різна соціальна допомога склала 167,5 млрд гривень, змішаний дохід - 132,8 млрд, соціальні трансферти - 114,4 млрд гривень.

Що стосується витрат українців, то найбільше грошей було витрачено на купівлю товарів і послуг. На це пішло 88% від загальної суми доходів. Податки за досліджуваний період склали 69,9 млрд, ще 15,05 млрд українці витратили на грошові вкладення і заощадження.