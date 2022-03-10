Свіжі новини України з сурдоперекладом випуск №11. Доступ за посиланням

У неділю 27 вересня стало відомо про початок боїв між збройними силами Вірменії та Азербайджану через Нагірний Карабах. Це територія на південному Кавказі, заселена переважно етнічними вірменами, яку радянська влада в 1921 році передала Азербайджану як автономне утворення.
Сторони звинувачують одна одну в ескалації насильства. У Вірменії і Азербайджані оголосили військовий стан і мобілізацію. Це наймасштабніше загострення, щонайменше, з 2016 року.
Росія, союзниця Вірменії, є домінуючою військовою силою на Кавказі. Росія має договір про взаємну оборону з Вірменією і військову базу там (в Гюмрі, недалеко від вірмено-турецького кордону), але також декларує дружні відносини з Азербайджаном і продає йому великі обсяги зброї. У Кремлі заявили, що Росія прагне розв'язати кризу мирним шляхом.
Пожежі в Луганській області досягли населеного пункту Станиця Луганська
Масштабні лісові пожежі в Луганській області спровокували критичну ситуацію відразу в декількох районах, кілька сіл повністю вигоріло.
З епіцентру лиха евакуювали близько 1 тис. осіб, вогонь загрожує кільком десяткам населених пунктів. Відомо, як мінімум, про 9 жертв пожеж і 14 постраждалих. Через сильний вітер з'являються нові вогнища, переважна більшість з них - в районі лінії фронту. В цілому вогонь охопив близько 10 000 гектарів території Луганської області.
Зараз в Станиці Луганській горять майже всі будинки на вулиці Донецькій, пожежа супроводжується вибухами. Гасіння пожеж ускладнюється детонацією вибухонебезпечних предметів, що залишилися на подвір'ях і в будинках після масованих обстрілів в 2014-2016 роках.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
За декілька годин до цього повідомлення в Twitter Трамп написав, що у його помічниці Хоуп Хікс тест показав коронавірус.
Як повідомляє Fox News, Хікс їздила з Трампом в Міннесоту, а також летіла з ним одним бортом на дебати з кандидатом в президенти Джо Байденом.
Особистий лікар президента США Шон Конлі заявив, що обидва "почуваються добре", і висловив надію, що Трамп зможе без перебоїв виконувати обов'язки глави держави. Про це пише пресслужба Білого дому.
Через що міг розбитися АН-26 під Харковом
Літак АН-26, який виконував навчальні польоти з курсантами, зазнав аварії тиждень тому біля аеродрому в Чугуєві Харківської області. У катастрофі загинули 26 осіб. Чітких відповідей, чому так сталося, досі немає.
З перших днів трагедії чиновники висували різні версії катастрофи. Часто вони докорінно відрізнялися одна від одної. Для розслідування причин аварії Кабінет Міністрів створив спеціальну комісію, Міністерство оборони направило генеральну інспекцію, а Державне бюро розслідування відкрило кримінальне провадження.
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер публічно заявив про "зволікання" працівників аеродрому, які давали дозвіл на посадку борту.
Росія почала черговий призов в Криму
1 жовтня в Росії, а також в окупованому Криму стартував призов на військову службу. Відповідний указ був підписаний російським президентом Володимиром Путіним. У російську армію планують призвати 135000 осіб.
Україна рішуче засуджує дії Москви, які порушують міжнародне гуманітарне право.
Міжнародне право забороняє Росії примушувати жителів окупованого Криму служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду для добровільного вступу до армії.
Данія дозволила добудувати Північний потік-2
Консорціум Nord Stream 2 AG отримав дозвіл Данського енергетичного агентства на експлуатацію газопроводу Північний потік-2 на континентальному шельфі Данії.
Дозвіл дійсний при дотриманні низки умов, що стосуються безпеки.
При цьому умови дозволу на будівництво, виданого 30 жовтня 2019, зберігаються в частині експлуатації. Так, трубопровід може бути запущений тільки після того, як хоча б одна його частина пройде випробування і отримає відповідний дозвіл.
Загибель Ірини Славiної
Головна редакторка нижегородського видання KozaPress Ірина Славіна підпалила себе біля будівлі обласного МВС. Вона померла на місці. Про це в п'ятницю, 2 жовтня, повідомив сам новинний інтернет-портал з посиланням на її чоловіка.
На своїй сторінці в Facebook Славіна залишила запис: "У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію".
Напередодні трагедії, 1 жовтня в квартирі Славіної пройшов обшук у справі "Відкритої Росії". У квартиру журналістки вдерлися співробітники Слідчого комітету РФ, поліції та Спеціального загону швидкого реагування.
П’ятивідсотковий бар’єр на місцевих виборах долають п’ять партій
За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар’єр долають п’ять партій: «Слуга народу» 15,5% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, «Європейська солідарність» – 11,4%, «Опозиційна платформа – За життя» – 11,4%, «Батьківщина» – 8,3% та «За майбутнє» – 6,2%.
Більшість опитаних (60-70%) вважають, що для партій на місцевому рівні більш важливо мати сильного місцевого лідера, ніж відомого національного, досвідченого політика, ніж «нові обличчя», хорошу команду, ніж сильного лідера.
45% вважають, що для кандидата на міського/сільського голову важливіше вирішувати поточні проблеми. Водночас майже стільки ж (43%) переконані, що йому важливіше пропонувати стратегію розвитку населеного пункту. Цікаво, що для старших респондентів важливіша стратегія, тоді як для молоді – поточні питання.
Янукович програв апеляцію й офіційно став засудженим
Київський апеляційний суд відмовився визнати незаконним вирок Оболонського районного суду столиці експрезиденту Віктору Януковичу у справі про державну зраду.
Янукович підозрюється в організації шляхом перевищення влади переслідувань і вбивств учасників масових акцій протесту 18-20 лютого 2014 року в Києві та інших містах України.
24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим, суд не визнав доведеною вину експрезидента в посяганні на територіальну цілісність України.
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