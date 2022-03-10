Свіжі новини України з сурдоперекладом випуск №11. Доступ за посиланням

П’ятивідсотковий бар’єр на місцевих виборах долають п’ять партій

За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар’єр долають п’ять партій: «Слуга народу» 15,5% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, «Європейська солідарність» – 11,4%, «Опозиційна платформа – За життя» – 11,4%, «Батьківщина» – 8,3% та «За майбутнє» – 6,2%.

Більшість опитаних (60-70%) вважають, що для партій на місцевому рівні більш важливо мати сильного місцевого лідера, ніж відомого національного, досвідченого політика, ніж «нові обличчя», хорошу команду, ніж сильного лідера.

45% вважають, що для кандидата на міського/сільського голову важливіше вирішувати поточні проблеми. Водночас майже стільки ж (43%) переконані, що йому важливіше пропонувати стратегію розвитку населеного пункту. Цікаво, що для старших респондентів важливіша стратегія, тоді як для молоді – поточні питання.

Янукович програв апеляцію й офіційно став засудженим

Київський апеляційний суд відмовився визнати незаконним вирок Оболонського районного суду столиці експрезиденту Віктору Януковичу у справі про державну зраду.

Янукович підозрюється в організації шляхом перевищення влади переслідувань і вбивств учасників масових акцій протесту 18-20 лютого 2014 року в Києві та інших містах України.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим, суд не визнав доведеною вину експрезидента в посяганні на територіальну цілісність України.