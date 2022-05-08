Свіжі новини України з сурдоперекладом та озвученням - випуск № 26

Коли можуть ухвалити держбюджет на 2021 рік

Верховна Рада може ухвалити держбюджет на 2021 рік у другому читанні протягом двох тижнів. Як повідомляє "РБК-Україна", про це 28 листопада перед нарадою лідерів парламентських фракцій заявив народний депутат, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Арахамія висловив думку, що в парламенті знайдуться голоси для ухвалення документа. За його словами, держбюджет можуть підтримати фракція ВО "Батьківщина", а також депутатські групи "За майбутнє" і "Довіра", які голосували за законопроєкт у першому читанні.

Посольство США назвало суму допомоги Україні з 2014 року

Сполучені Штати Америки з 2014 року надали Україні допомоги загалом на понад 4,1 млрд доларів як в царині безпеки, так і поза нею. Це становить 116,85 млрд гривень, або близько 2780 гривень на одного громадянина.

Про це йдеться в Офіційній заяві посольства США в Україні для Студії Савіка Шустера.

Крім того, США також видали Україні три суверенні гарантії позик на 1 мільярд доларів кожна для сприяння стабілізації економіки.

Україна - 9-а в світі за швидкістю поширення коронавірусу

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Німеччина, Польща та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 9-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 17-му місці.

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 62 мільйони випадків зараження.

В Україні набули чинності зміни до ПДР

Згідно з новими ПДР, водії і пасажири таксі, а також інструктори з водіння в населеному пункті і за його межами повинні бути пристебнуті. У зв'язку із цим таксисти зобов'язані забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні.

Крім того, зміни в ПДР стосуються і вигляду номерних знаків - заборонено змінювати їхні розміри, форму, позначення, колір і розміщення, наносити на них додаткові позначення або закривати їх. Номерні знаки повинні бути чистими і достатньо освітленими.

Убито провідного іранського вченого-ядерника

У п'ятницю в Тегерані було вбито провідного вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде, якого вважають одним із натхненників скандальної ядерної програми Ірану. Про це повідомляє CNN.

Учений загинув після того, як його автомобіль потрапив у засідку в районі на схід від Тегерана. На фотографіях з місця події видно розбите лобове скло автомобіля і кров на дорозі. Державні ЗМІ Ірану заявили, що це вбивство являло собою замах. Міністр оборони Ірану, бригадний генерал Амір Хатамі, заявив, що Фахрізаде був убитий внаслідок стрілянини і вибуху автомобіля Nissan.