Свіжі новини України з сурдоперекладом - випуск №7

Те, що й слід було очікувати...

В.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що більша частина закладів середньої освіти перейдуть на змішану форму навчання. Це стосується тих зон, в яких буде введений локдаун через коронавірус. Уже відомо, що Міністерство напрацювало рекомендації по такому виду навчання не тільки в міських, але й в сільських школах.

У суботу в Києві на Майдані розгорнули великий білоруський національний біло-червоно-білий прапор. Акцію провели до Дня білоруської символіки. Таким чином українці вкотре показали свою підтримку білорусів, які беруть участь в протестах після президентських виборів в країні. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив позицію української влади щодо проведення місцевих виборів на території ОРДЛО. У заяві Офісу президента йдеться, що вибори можливі тільки після повної деокупації, врегулювання всіх питань безпеки та з дотриманням стандартів ОБСЄ.

https://myc.news/politika/ermak_o_vyborah_na_donbasse_i_krymu

З'явилися новини про російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз проходить лікування в німецькій клініці Шаріте.

У своєму Instagram Навальний описав свій фізичний і емоційний стан, який він пережив на перших порах після виходу з коми. За його словами, ще недавно він не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти.

Зараз він вже може ходити, але до повного відновлення ще далеко.

https://myc.news/glavnoe/navalnyj_rasskazal_o_svoem_samochuvstvii_i_vosstanovlenii_posle_otravleniya