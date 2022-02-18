Свіжі новини України з сурдоперекладом - випуск №6

«У це важко повірити, але цей наказ справжній»
Юрій Бутусов обурений наказом, згідно з яким військовослужбовців можуть оштрафувати за вогонь. Головний редактор видання Цензор.НЕТ заявив, що міністр оборони Андрій Таран підписав наказ про штрафи для українських військовослужбовців за вогонь по російським окупаційним військам.
Головний редактор Цензор.НЕТ зазначає, що премія, згідно з цим наказом, дається армії під час війни, щоб вона не стріляла і не порушувала припинення вогню - «а якщо військовослужбовець відкриває вогонь, в тому числі у відповідь, його можуть оштрафувати та позбавити премії» .
Бутусов переконаний, що цей наказ суперечить Конституції України та законодавству, яке вимагає захищати країну.
МОЗ пояснило, кому тепер не потрібен ПЛР-тест
Відтепер тести полімеразної ланцюгової реакції не потрібно здавати людям, у яких закінчилася 14 денна ізоляція і не спостерігається симптомів.
Це рішення також стосується школярів, які, в результаті інфікування одного з учнів класу, були відправленні на самоізоляцію.
За словами глави МОЗ, таке рішення також допоможе розвантажити державні лабораторії.
Зеленський завершить війну в Донбасі до завершення своєї каденції
Глава Офісу президента Андрій Єрмак прогнозує, що війна на Донбасі буде завершена до кінця каденції Володимира Зеленського.
Першим кроком до закінчення війни Єрмак назвав нинішнє перемир'я на Донбасі. Він підкреслив, що зараз Україна знаходиться в двох форматах по врегулюванню конфлікту на Донбасі - мінському і нормандському.
За словами Єрмака, з боку окупантів тривають провокації. Він визнав, що механізм про перемир'я на Донбасі не ідеальний.
Пляшка з водою не була джерелом отруєння - отрута була в іншому місці
Пляшка з водою не була джерелом отруєння - отрута була в іншому місці
Соратники російського опозиціонера Олексія Навального вважають, що нервово-паралітична речовина "Новачок", якою він отруївся, була в томському готелі, але не в пляшці з водою, на поверхні якої було виявлено отруту.
За словами співробітника Фонду боротьби з корупцією Георгія Албурова, Навальний просто пив з неї після того, як був отруєний, і залишив сліди. Співробітники готелю відмовилися показувати представникам Фонду боротьби з корупцією і адвокатам записи з камер відеоспостереження. Албуров припустив, що це могло бути пов'язано з тим, що вони могли відбити момент отруєння Навального.
Факт отруєння Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок" спочатку підтвердила німецька військова лабораторія, пізніше - лабораторії ще двох країн - Франції та Швеції.
Резолюція ООН
Резолюція ООН
Вищий орган з прав людини ООН в п'ятницю прийняв резолюцію, що вимагає швидкого та посиленого контролю за порушеннями в Білорусі, після повідомлень про катування та затримання.
Анаіс Марін, спеціальний доповідач Ради з прав людини в Білорусі, заявила, що більше 10 000 осіб були жорстоко заарештовані за участь у мирних акціях протесту. Вона закликала владу припинити "посилення насильства".
Представник Білорусі в ООН Юрій Амбразевич відкинув заяви про катування та затримання, заявивши, що "засоби масової інформації і соціальні мережі дають неоднозначну картину реальності". Він наполягає на тому, що термінова дискусія є «зовнішнім втручанням» в білоруські справи.
Пандемія COVID-19 може бути використана як технологія для зриву виборів на деяких виборчих дільницях
У цьому контексті Центральній виборчій комісії України слід розробити алгоритм, як діяти, якщо буде спроба просто зірвати роботу деяких територіальних виборчих комісій, зазначив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
"Можливі дуже серйозні сюрпризи саме в силу того, що багато людей на вибори не прийдуть. Я можу прогнозувати, що на деяких дільницях вибори можуть бути визнані такими, що не відбулися, саме тому, що не буде комісій", - додав експерт корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика" Костянтин Матвієнко.
Лукашенко, Путін і Трамп отримали «шнобель»
Лукашенко, Путін і Трамп отримали «шнобель»
"Шнобелівська премія" (The Ig Nobel Prize) - це жартівлива нагорода за досягнення, "які спочатку викликають сміх, а потім змушують замислитися". Вона є пародією на престижну міжнародну нагороду - Нобелівську премію.
Лауреатами 30-ї "Шнобелівської премії" в області медичної освіти в цьому році стали лідери 9 країн. Для Олександра Лукашенка це вже друга "Шнобелівська премія". Він уже отримав її в 2013 році. Тоді йому було присуджено премію миру за те, що він заборонив публічні оплески. Також її отримала міліція Білорусі за арешт однорукої людини в зв'язку з порушенням заборони.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі