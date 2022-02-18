Свіжі новини України з сурдоперекладом - випуск №6

Лауреатами 30-ї "Шнобелівської премії" в області медичної освіти в цьому році стали лідери 9 країн. Для Олександра Лукашенка це вже друга "Шнобелівська премія". Він уже отримав її в 2013 році. Тоді йому було присуджено премію миру за те, що він заборонив публічні оплески. Також її отримала міліція Білорусі за арешт однорукої людини в зв'язку з порушенням заборони.

"Шнобелівська премія" (The Ig Nobel Prize) - це жартівлива нагорода за досягнення, "які спочатку викликають сміх, а потім змушують замислитися". Вона є пародією на престижну міжнародну нагороду - Нобелівську премію.