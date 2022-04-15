Свіжі новини з озвученням і сурдоперекладом. Випуск №23

Карантин вихідного дня вже діє

Для зменшення поширення китайського вірусу уряд запровадив в Україні режим вихідного дня, який вже почав діяти (з 00:00 14 листопада).

Карантин ввели на три тижні (до 30 листопада). Тепер щосуботи та неділі в країні діятиме низка обмежень.

Так, на своєму засіданні Кабмін заборонив діяльність в Україні на період карантину вихідного дня закладів харчування (крім роботи на винос), торгових центрів, культурних закладів, а також спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів. Крім того, заборонено поселятися в готелях (крім тих, які виконують соціальні функції).

Від масла — одна назва

Антимонопольний комітет оштрафував п’ять молочних компаній за обман на 30 млн грн. Виробники молочної продукції використовували маркування «вершкове масло» на продуктах із рослинних жирів і сумішей невідомого походження. Вершковим маслом може називатися тільки продукт, який на 100% складається з молочних жирів.

«Використовуючи назву „вершкове масло“ на продукції, яка містить немолочні і рослинні жири, виробники поширювали інформацію, що вводить в оману споживачів, і отримували неправомірну конкурентну перевагу», — констатували в Комітеті.

Лукашенко пригрозив санкціями Україні

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував українського лідера Володимира Зеленського за позицію Києва щодо ситуації в Білорусі. Лукашенко також пригрозив запровадити санкції проти України.

Крім того, нещодавно Білорусь закрила кордон з Україною нібито через карантинні обмеження. МЗС України вивчає це рішення білоруської влади, і якщо причини закриття кордону були політичними, відомство готове дати відповідь.

Померла 35-річна дружина колишнього очільника МОЗ України Олександра Квіташвілі, 35-річна Анастасія Островська

За інформацією "Обозревателя", місяць тому Островській зробили операцію з видалення каменів із жовчного міхура у приватній клініці. За даними видання, її проводили без розрізу, лапароскопічним методом.

"Вона мала тривати 40 хвилин, але тягнулася п'ять годин через те, що хірурги випадково перерізали судину, яка живила печінку. Після тижня реабілітації довелося робити ще одну операцію через проблеми з дренажами", – ідеться в повідомленні.

За тиждень жінку знову госпіталізували, ще через день провели четверту операцію. Її ввели в наркотичний сон і провели низку реанімаційних дій, які не увінчалися успіхом, додали у виданні.

Помер Армен Джигарханян

Народний артист СРСР, актор театру і кіно Армен Джигарханян помер на 86-му році життя.

У квітні 2018 року Джигарханян був госпіталізований в одну з московських клінік з інфарктом, перебував у комі. Потім він відновився і повернувся до репетицій у театрі. Потім було ще кілька госпіталізацій, лікарі підозрювали гіпертонічний криз і невралгію, але серйозних захворювань не виявляли. Пізніше він неодноразово проходив планові обстеження в лікарнях.

Армен Джигарханян народився 3 жовтня 1935 року. З 1996 року був президентом і художнім керівником Московського драматичного театру. Відомий за ролями в таких фільмах як "Здрастуй, це я!", "Нові пригоди невловимих", "Собака на сіні", "Здрастуйте, я ваша тітка", "Місце зустрічі змінити не можна", "Тегеран-43", "Місто Зеро", "Паспорт", "Царевбивця".