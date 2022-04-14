Свіжі новини мовою жестів з озвученням. Випуск №22

13:46 18 листопада Київ, Україна

Кількість хворих за добу перевищила 12,5 тисячі

І ось, в черговий раз оновлений добовий рекорд по коронавірусу. Як повідомляє МОЗ, в суботу, 14 листопада, за минулу добу виявлено 12 524 випадки захворювання.

Зокрема, захворіли 474 дитини і 496 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

Держдепартамент США блокує Байдену доступ до ресурсів

У Держдепі вже накопичилася пачка листів іноземних лідерів з привітаннями Байдену, але адміністрація Трампа не дозволяє йому отримати до них доступ.

Байдену також блокують доступ до щоденних брифінгів американської розвідки, які доступні Трампу. Якщо так триватиме далі, є побоювання, що адміністрація Байдена буде залишатися в невіданні до моменту його вступу на посаду.

Іноземні лідери почали розуміти, що держава не може зв'язати їх з обраним президентом, і їхні команди звернулися до колишніх дипломатів часів 44-ого президента Барака Обами за допомогою.

Звіт ООН прогнозує занепад української економіки

Через пандемію коронавірусу економіка України може виявитися в гіршій за десятиліття рецесії. В результаті дев'ять мільйонів людей опиняться в бідності. Про це йдеться в звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань.

З початку пандемії більше як 80% українських домогосподарств втратили доходи, а в більш ніж 40% сімей принаймні хтось один втратив роботу. Також у вересні 15% домогосподарств заявили, що мають борги - на початку пандемії таких було 11%.

В Україні з'явиться 5G інтернет

Під час засідання Кабміну в середу, 11 листопада, був затверджений план підготовки до розгортання систем зв'язку п'ятого покоління, згідно з планом зв'язок 5G в Україні з'явиться вже в кінці 2021 року.

Конкурс на розподіл ліцензій на надання 5G запланований на лютий 2021 року.У жовтні 2021 року переможці конкурсу отримають доступ до радіочастот.

У грудні 2021 року мобільний зв'язок 5G стане доступним пересічним споживачам, зазначено в плані уряду.

Дива не сталося: в Мінську помер побитий чоловік

12 листопада, о 20:00 в реанімації помер Роман Бондаренко, який напередодні був побитий в Мінську невідомими людьми в масках.

У той час, як в міліції стверджують, що в побитті молодої людини силовики не брали участі, сусіди загиблого розповідають про дивних людей в масках, балаклавах і мікроавтобуси, як під час протестів, які з'явилися ввечері 11 листопада на Площі Змін, вони почали знімати біло-червоно-білі стрічечки, якими жителі двору прикрасили дворовий майданчик. Одна зі свідків назвала їх «тихарями».

Роман Бондаренко був одним з тих, хто вийшов і на словах намагався переконати приїжджих цього не робити.