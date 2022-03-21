Останні новини України мовою жестів. Випуск №16

Що буде з коронавірусом в Україні після виборів

Міністерство охорони здоров'я робить все, що можна зробити в цій ситуації для того, щоб зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції під час виборів. Попри це, ризик зараження все ж є.

Лікар-інфекціоніст Юрій Жигарьов спрогнозував можливий вплив цієї події на поширення коронавірусу в країні. Також він прокоментував можливість "самознищення" COVID-19 і терміни винаходу вакцини.

Якщо взяти SARS-1, який був ще у 2003 році, то ми якраз мали таку ситуацію, коли захворюваність пішла на спад до того, як була розроблена ефективна вакцина. Чи буде так зараз, я не знаю, але виключити це теж не можна", - зазначив медик.

Тарифи на тепло вдарять по українцях

Враховуючи те, що в жовтні ціна на газ зросла на 8,4% у порівнянні з вереснем, і постачальники відпускали його по 5,3 – 6,8 гривні за кубометр, побутовим споживачам доведеться розщедритися.

Зростання цін спровокувало підвищення вартості газу в Європі. Там вона зросла до 181 долара за тисячу кубометрів – це найвища ціна з листопада минулого року. Для порівняння: у травні 2020-ого його оцінювали в 55 доларів. У США блакитне паливо кілька днів тому "підскочило" зі 100 до 117 доларів.

Представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан попередив українців, що вартість опалення може змінюватися щомісяця.

Посольство США рекомендувало американцям у Білорусі запастися їжею

Посольство США в Білорусі 23 жовтня у зв'язку із закінченням терміну ультиматуму, який лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула президенту Олександрові Лукашенку, опублікувало рекомендації для своїх громадян.

Дипломати радять американцям у Білорусі підтримувати принаймні триденні запаси їжі, води, ліків і необхідних речей, вивчити шляхи для виїзду з країни, стежити за новинами і завжди носити із собою документи, що посвідчують їхню особу.

У дипмісії закликали своїх громадян уникати масових зібрань і бути готовими до того, що масові протести можуть швидко перерости в конфронтацію і насильство.

У Франції рекордне зростання кількості хворих

Протягом минулої доби було виявлено 42 032 нових випадки захворювання. Днем раніше повідомлялося про понад 41 тисячу заражень.

Епідемія коронавірусу у Франції 23 жовтня перевищила символічний поріг в один мільйон випадків, виявлених з моменту початку захворювання у Франції. Так, з кінця січня в країні було 1 041 075 позитивних тестів на коронавірус.

В цей час у Франції з коронавірусом госпіталізовано 15 008 осіб, у тому числі 2441 людина знаходиться в реанімації.

Нова стратегія безпеки на дорогах

Кабінет Міністрів України затвердив стратегію підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, ключовою метою стратегії є зниження рівня смертності у результаті ДТП у порівнянні з 2019 роком - як мінімум на 30% до 2024 року, і на 50% до 2030 року.

Водіїв чекає абсолютно нова класифікація додаткових елементів для зниження швидкості на дорогах і повсюдне збільшення їхньої кількості.

Також стратегія, яку впроваджує зараз Міністерство інфраструктури, містить комплексний підхід до цифровізації і впровадження інтелектуальної транспортної системи, розвитку сучасної інфраструктури безпеки, створення системи ефективної і швидкої допомоги потерпілим у ДТП.