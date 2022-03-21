Новини України з сурдоперекладом та озвученням. Випуск №17

15:23 27 жовтня Київ, Україна

Підсумок виборчої кампанії - понад 600 кримінальних справ

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 622 кримінальних проваджень: 310 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 312 - пов'язаних з виборчим процесом.

У період з 5 вересня по 24 жовтня в цілому надійшло 7877 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства. Всього органами поліції складено 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства.

У МЗС Вірменії заявили про зростання кількості біженців

Як заявив міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян, майже 90 тисяч людей змушені були покинути свої будинки і стати біженцями.

За його словами, з 27 вересня населені пункти Нагірного Карабаху знаходяться під постійним обстрілом - безпілотники, ракети, авіаційне бомбування.

«Люди живуть під вогнем. Це відбувається кожен день, регулярно, це те, що відбувається в Нагірному Карабаху, це те, що відбувається з народом Нагірного Карабаху», - сказав міністр.

Фінальний батл Байден vs Трамп

Протягом других і фінальних дебатів кандидати неодноразово згадували про Україну та протидію Росії, в тому числі порушувалося питання газодобувної компанії Burisma.

Президент США звинуватив Джо Байдена в корупції, нагадавши про історію, пов'язану з його сином Хантером Байденом і його участю в раді директорів Української газодобувної компанії Burisma.

Дональд Трамп підкреслив, що його адміністрація, на відміну від адміністрації Обами, надала військову допомогу Україні.

Чим небезпечна легалізація канабісу в Україні

Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу входять в список «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено».

25 жовтня, в день місцевих виборів в Україні, пройде всенародне опитування. Однією з тем, з приводу якої будуть опитувати громадян, стане ідея легалізації в Україні медичного канабісу.

У світі вже довгий час точаться суперечки про переваги і недоліки використання канабісу в медичних цілях. У Великобританії дозволили ліки від епілепсії на основі марихуани, а 25 жовтня 2019 року у Франції прийняли закон, що дозволяє використання марихуани в медичних цілях.

Рівень безробіття в Україні зростає

З початку дії карантину, з 12 березня по 30 вересня: 504 тис. українців отримали статус зареєстрованого безробітного; 324 тис. громадян були працевлаштовані, з них - 223 тис. - безробітних; 428 тис. людей стали отримувати допомогу по безробіттю; 396 тис. вакансій було в базі даних служби зайнятості.

Станом на 21 жовтня на обліку в службі зайнятості перебувають 410 тис. безробітних, 347 тис. з них отримують допомогу по безробіттю; а 67 тис. вакансій є в базі даних служби зайнятості.

За даними Держстату, в другому кварталі 2020 року рівень безробіття відносно всього працездатного населення зріс з 8,6% до 9,9%, або 1,7 млн осіб.