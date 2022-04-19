Новини України з сурдоперекладом та озвученням - випуск № 25

16:00 24 листопада Київ, Україна

Світлана Тихановська звинуватила білоруських силовиків в тероризмі

B ході зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Стефаном Блоком Світлана Тихановська, як лідерка опозиції Білорусі, зробила офіційну заяву, яка опублікована і в Telegram-каналі Тихановської. Вона зажадала визнати ОМОН і Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією терористичними організаціями.

Щодо офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У "чорному списку" перебувають 55 представників керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Кожні 17 секунд від коронавірусу вмирає один житель Європи

За словами глави європейського підрозділу ВООЗ Ханса Клюге, в 53 країнах, які входять в європейський регіон відповідно до класифікації організації, зафіксовано 15,7 млн випадків захворювання коронавірусом, близько 4 млн з них виявлені за останній місяць.

Він зазначив, що більше ніж 80% європейських країн за останні два тижні повідомили про показники захворюваності - понад 100 випадків на 100 тис. осіб.

Напередодні в ВООЗ повідомили, що в Європі фіксується зниження темпів поширення коронавірусу COVID-19, проте кількість летальних випадків зростає.

Визначився кандидат на посаду держсекретаря США

Джо Байден, який вже практично вважається обраним на пост президента США, зайнятий підбором кандидатур на посади в своєму Держдепартаменті. За інформацією видання The Hill, він практично вирішив, хто може стати держсекретарем - главою Держдепу. Відзначається, що кандидатура буде оголошена наступного тижня.

Неясно, хто стане висуванцем Байдена, але колишня офіційна особа адміністрації (колишнього президента Барака Обами) підтвердила Hill, що Тоні Блінкен, дипломат-ветеран і давній союзник Байдена, вважається фаворитом на цю посаду.

B постраждалому від вибуху госпіталі відновили подачу кисню

B обласному військовому госпіталі у Винниках під Львовом сталася аварія. Найімовірніше, стався вибух на шляху подачі кисню коронавірусним хворим. Як повідомив сьогодні в Facebook мер Львова Андрій Садовий, подачу кисню відновили.

Він зазначив, що пацієнтів, яких вже перевезли до Лікарні швидкої медичної допомоги, лікуватимуть на новому місці.

Раніше він повідомив, що причиною аварії в системі подачі кисню міг стати вибух при заправці.

Другий локдаун не зруйнує гривню

Національний банк України запевняє, що девальвації гривні очікувати не варто. Навіть при запровадженні урядом другої хвилі карантину, різкого обвалу національної валюти, як в березні, не станеться.

Про це директор департаменту відкритих ринків Національного банку України Олексій Лупін сказав в середу в ході XIX щорічного форуму фінансових директорів України.

З початку року гривня девальвувала майже на 20%.