Новини України з сурдоперекладом та озвученням - випуск № 24

Шмигаль підтвердив підготовку до локдауну в Україні

Кабмін обговорює введення жорсткого карантину в Україні, але буде орієнтуватися на результат карантину вихідного дня, в зв'язку з чим точної дати поки немає. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Facebook в суботу, 21 листопада.

Раніше в МОЗ сказали, коли зажадають ввести локдаун. Жорсткий карантин попросять ввести повторно, коли в день виявлятимуть по 30 тисяч нових випадків коронавірусу.

Також в Україні почали штрафувати за відсутність маски. Покарання піде не тільки за відсутність маски в громадському місці, а й за її неправильне носіння, зокрема, якщо вона не буде закривати ніс. Штраф від 170 до 255 гривень доведеться заплатити відразу ж на місці.

З січня в Україні змінюються умови отримання соціальних виплат

З 2021 роки українці пенсійного віку, у яких недостатньо стажу, не зможуть отримувати спеціальну соціальну виплату, якщо не відповідають зміненим умовам. Про це йдеться в постанові уряду №1098.

Розмір соцпенсії має компенсувати різницю між тими доходами, які є, і прожитковим мінімумом для непрацездатних. Зараз це 1 712 грн. Якщо бюджет вашої родини не покриває зазначену цифру, то різницю покриють з бюджету. Якщо ж взагалі немає заробітку, то держава буде виплачувати повний прожитковий мінімум.

До Зеленського приїхав автопробіг із вимогами

У сьому річницю Революції гідності до лікарні "Феофанія", в якій лікується президент Володимир Зеленський, влаштували автопробіг із рядом вимог, зокрема вирішити конституційну кризу.

Вимоги активістів стосуються питань боротьби з корупцією, деяких законопроєктів, питання політичних репресій, роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та епідемії COVID-19 в Україні.

Поліція відкрила понад тисячу проваджень через порушення на місцевих виборах

В Україні з початку виборчої кампанії поліцейські відкрили 1 тис. 154 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого законодавства.

Усього органами поліції складено 2 тис. 480 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1 тис. 154 кримінальних проваджень: 737 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 417 – пов’язаних з виборчим процесом.

За сім років винесено лише 21 вирок у справах Майдану

Про це заявив керівник департаменту з розслідування справ Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський.

За словами Донського, з початку цього року у «справах Майдану» постраждалими визнані понад 2 тисячі людей, 37 — були притягнуті до кримінальної відповідальності, із них 26 правоохоронців, троє суддів і вісім цивільних.

21 листопада 2020 року в Україні відзначався День гідності та свободи. Пам’ятний день встановлено на честь двох доленосних подій, які змінили Україну, — Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.