Новини України з сурдоперекладом та озвученням - випуск №20

В Україні рекордні 10,7 тисячі випадків коронавірусу за добу

6 листопада в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків COVID-19, при цьому 187 осіб померли і 8685 одужали.

Серед нових хворих – 316 дітей та 519 медпрацівників.

Загалом за добу здійснено 82 327 тестувань, в т.ч. методом ПЛР – 51 258, методом ІФА – 31 069.

За даними РНБО, найбільше летальних випадків 6 листопада сталося у Хмельницькій області – там від COVID-19 померло 47 людей. Нових заражень в області зафіксували 579.

Кличко в першому турі переміг на виборах мера Києва

Згідно з підрахунком голосів, перемогу здобуває Віталій Кличко зі значним відривом від суперників – 50,52%. Це фактично дозволяє не проводити другий тур перегонів, адже один з кандидатів набрав понад половину від усіх голосів.

Його підтримав 365 161 виборець.

Від початку серед передвиборчих фаворитів був Віталій Кличко зі своєю політичною силою «УДАР» і кандидат від партії «Голос» Сергій Притула.

Лукашенко назвав умову перевиборів у Білорусі

У Білорусі з 9 серпня не вщухають масові акції протесту незгодних із результатами голосування на виборах президента. За офіційними даними, перемогу в них здобув Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців. Друге місце з 10,1% голосів посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська. Водночас альтернативні екзитполи засвідчували протилежну картину – впевнену перемогу Тихановської.

Олександр Лукашенко 6 листопада заявив, що гарантує проведення нових виборів у Білорусі, коли громадяни ухвалять таке рішення.

"Деякі від нас вимагають нових виборів. Гарантую вам нові вибори тоді, коли ви ухвалите рішення. Гарантую", – заявив Лукашенко.

Трамп звинуватив Байдена в спробі вкрасти голоси

Згідно з останніми даними, кандидату в президенти від демократів Джо Байдену для перемоги як і раніше не вистачає 6 голосів виборців. Чинний президент США Дональд Трамп звинуватив політичних опонентів у спробі вкрасти у нього перемогу. При цьому кілька новинних телеканалів перервали його виступ і мотивували це боротьбою з помилковими повідомленнями.

Трамп перемагає в Пенсильванії (там у нього приблизно 49,5%), але Байден зменшує розрив (49,2%). У Північній Кароліні більшість голосів у Трампа. Остаточні підсумки виборів в цьому штаті готові оголосити не раніше наступного тижня. В Аризоні поки лідирує Байден з 50,1% голосів проти 48,5% у Трампа. У Неваді з мінімальним відривом також лідирує кандидат від Демократичної партії.

Помер Михайло Жванецький

Письменник-сатирик і виконавець власних літературних творів, народний артист України Михайло Жванецький помер у віці 86 років.

Жванецький народився в Одесі і все життя розповідав про це місто. У Приморському районі Одеси є бульвар Жванецького. А скульптура сатирика стоїть у літературному музеї міста.

Жванецький - перший і беззмінний президент Всесвітнього клубу одеситів. Він автор книг "Рік за два", "Моя Одеса", "Жінки", "Одеські дачі".

Останній виступ сатирика відбувся в Києві в червні 2019 року.