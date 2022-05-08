Новини України з сурдоперекладом та озвученням - випуск № 27

В Україні згадали жертв голодоморів
28 листопада в Україні траурний день. Це день пам'яті жертв голодоморів. Нестерпно навіть уявити той жах, коли в країні з багатющими чорноземами, благодатним кліматом і працьовитим населенням, мільйони чоловіків, жінок, старих і дітей вмирали від голоду. Вмирали по жорстокій волі правителя.
Вшановувати пам'ять загиблих почали в 1998 році з указом Леоніда Кучми. Сучасну назву і дату дня визначив указ Віктора Ющенка в травні 2007 року.
У ХХ столітті Україна пережила три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 років.
У Дніпрі школярі придумали маску, яка розпізнає вірусні інфекції
Дніпропетровські юні генії з команди YOVi team сконструювали маски для обличчя, які в лічені секунди можуть виявити вірус ковід і звичайний грип.
Розробники свій пристрій забезпечили датчиками пульсоксиметрії, частоти дихання, які відразу ж визначають симптоми інфекції.
Пристрій "навчили" вимірювати температуру, вологість і забруднення повітря, а також атмосферний тиск.
Санкції США поширюються не тільки на "Північний потік-2", а й організації, що мають хоч якесь відношення до проєкту, з цієї причини норвезька компанія DNV GL згорнула діяльність і відмовилася від подальшого надання своїх послуг.
США ввели санкції проти "Північного потоку - 2" в кінці 2019 року. Після цього європейські підрядники "Газпрому", які займалися укладанням трубопроводу, припинили роботу і відкликали суду, наприклад, швейцарська компанія AllSeas.
Які категорії працівників мають право на 8 тисяч
Для отримання COVID-допомоги в розмірі 8 000 грн необхідно мати одну з 6 категорій КВЕД і зареєструватися на порталі та в мобільному додатку "Дія".
Фінансова допомога буде надаватися одноразово.
"Програма підтримки з ініціативи президента України прийнята урядом і спрямована на розгляд до Верховної Ради", - повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.
Українському політв'язню Марченку суд РФ дав 10 років в'язниці
26 листопада суд міста Краснодар Російської Федерації виніс вирок українському політв'язню Олександру Марченку, за звинуваченням у шпигунстві він отримав 10 років в'язниці.
У 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку. Через початок російської агресії і війни не зміг забрати транспорт з ремонту. У грудні 2018 року Марченку подзвонив знайомий, сказав, що нібито людина, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, тому є можливість приїхати в місто і повернути машину.
18 грудня він написав заяву в так зване МВС «ДНР», об 11 ранку зателефонував дружині і повідомив, що у нього все добре і він буде їхати на пункт пропуску Успенка. Однак більше на зв'язок не виходив.
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