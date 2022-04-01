Новини України з сурдоперекладом та озвученням - випуск №21

18:58 10 листопада Київ, Україна

Головні пункти Плану дій ТКГ по Донбасу і їхня реальність

Багато суперечок і суперечливих думок викликають рішення Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання обстановки на Донбасі. Члени української делегації в ТКГ мають обґрунтовану впевненість в реальності здійснення Плану дій групи.

B ТКГ повідомили, що до 10 листопада (дата наступного засідання ТКГ) в ОБСЄ повинні ознайомитися з Планом дій, і додали, що нормандську зустріч на вищому рівні необхідно провести до кінця цього року.

Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що План дій щодо врегулювання на Донбасі повинен бути здійсненним.

Російські війська розгортають командно-штабні навчання

Пресслужба Міноборони України повідомила, що на території тимчасово окупованого Донецька і Луганська під виглядом планових тренувань російські найманці збираються провести військові командно-штабні навчання із залученням сил територіальної оборони.

За даними української розвідки, навчання буде проводитися 10-14 листопада ц.р. під виглядом "планових комплексних тренувань органів цивільної оборони".

"Разом з органами управлінь і військами до КШН будуть залучатися інші "силові структури", а також органи державного управління і місцевого самоврядування окупаційних адміністрацій", - сказано в повідомленні.

У Нью-Йорку пройде спецсесія Генасамблеї ООН

Генеральна Асамблея ООН скликає 31-у спеціальну сесію для обговорення пандемії COVID-19, зустріч глав та представників країн відбудеться 3-4 грудня в штаб-квартирі ООН.

Відзначається, що на сьогодні через пандемію майже на 500 млн скоротилася кількість робочих місць. Щомісячні втрати світової економіки становлять близько 375 млрд доларів. Крім того, різко зросли масштаби насильства проти жінок, а психічні захворювання стали "кризою всередині кризи".

Віталій Марків зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським

Про зустріч повідомила пресслужба ОП.

"Ви молодець. Я вас вітаю, дуже приємно зустрітися. Я вважаю, що це дійсно спільна перемога, і перш за все - перемога України на міжнародному рівні. Круто, що у нас такі бійці. Все, що було в наших силах, ми робили", - сказав Володимир Зеленський.

"Спасибі, пане президенте. Ваша підтримка була для мене головним знаком - не тільки як для громадянина України, а й військовослужбовця, головнокомандувач є, він турбується і своїх не залишає. Для мене це було дуже важливо і приємно", - зазначив Віталій Марків.

"Євробляхери" знову з протестом на вулицях

Через високі тарифи на розмитнення машин з єврономерами автомобілісти по вулиці Грушевського організували акцію протесту. Вони вимагають від депутатів прийняти законопроєкт №3704, ключовим положенням якого буде зниження вартості на розмитнення авто.

Як повідомляє "Київ Оперативний", коли "євробляхери" почали ставити автомобільні шини на дорогу, то "правоохоронці вжили заходів протидії".