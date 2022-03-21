Нікарагуа - рівноцінний партнер Росії

Як кажуть в Росії: «Неможливе - можливо». І не дай Боже!

Росія всіма силами намагається виправдати анексію Криму і «закрити тему» визнання Кримського півострова територією Росії назавжди. Після захоплення півострова Кремль випробував безліч варіантів легалізації викрадених земель: «колишні прем'єр-міністри» з Європи відвідували вкрадені території і давали неоднозначні інтерв'ю, партії, які харчуються «з руки» російських спецслужб, зверталися з апеляціями до своїх парламентів, були задіяні вірні системі актори, спортсмени та співаки... Але нічого не допомогло: Крим по міжнародному праву був і є територією України.

Ці інформаційно-агітаційні потуги коштували бюджету Росії величезних грошей, яких, врешті-решт, стало не вистачати. Адже запрошувати Берлусконі або Депардьє - це дуже дороге задоволення, і Москва вирішила піти іншим шляхом. Оскільки більш-менш зрозуміло, що черговий «крик» іноземця «Крим - це Росія» ніде не буде почутий, то Кремль вирішив використовувати безкоштовно деякі режими в світі, які досі «люблять Леніна»...

Мабуть, саме такі міркування влади Кремля і привели до появи в Криму екзотичних нікарагуанців. На відміну від багатьох інших «платних туристів», головне завдання яких - сказати в камеру «Крим - це Росія», майбутні «нікарагуанські партнери» не з чуток знають про півострів і навіть зберігають про нього теплі спогади. Деякі з них, ймовірно, в минулому навчалися в 165-ому навчальному центрі підготовки іноземних військових. Цей тренувальний табір відомий як 165-ий центр Міноборони СРСР в селі Перевальне під Сімферополем, де в 1965-1990 роках «тренували» учасників різних національно-визвольних рухів, а точніше, міжнародних терористів. За 25 років існування «секретної бази» в Перевальному було підготовлено близько 18 000 бійців з Азії, Африки, Близького Сходу. Тому цілком ймовірно, що саме в цьому центрі проходили підготовку «партизани» з Нікарагуа.

Для вирішення проблеми «приналежності Криму» окупаційна влада планує розіграти комбінацію, що до болю нагадує радянські реалії: на територію Криму заплановано візит нікарагуанської делегації, що є порушенням українського законодавства. Мета цього візиту - відкриття «почесного консульства» Нікарагуа в Криму.

«Консулом» повинен стати відомий Олег Белавенцев Олег Євгенович, віцеадмірал, досвідчений працівник ГРУ, який в 1985 році був висланий з Великобританії за шпигунство. Також він був нагороджений секретним указом Путіна «зіркою героя Російської Федерації» 2014 «за Україну», як глава Північно-Кавказького федерального округу Російської Федерації. Українське правосуддя "не дрімало" і Белавенцев Олег Євгенович був заочно засуджений в нашій країні до 13 років позбавлення волі. За версією українського слідства, Белавенцев Олег Євгенович в 2014 році організував захоплення російськими військовими і «козацькими організаціями» території Кримського півострова, також намагався схилити до державної зради українських військових, які перебували в Криму.

Олег Белавенцев прославився провокаційними висловлюваннями і неодноразово хвалився своїми злочинами проти нашої країни, зокрема, під час анексії Криму. Він з «найближчого оточення» Шойгу і брав участь в «тіньових схемах» російського міністра оборони, пов'язаних не тільки із захопленням земель в Криму і Севастополі, а й з постачанням зброї «дружнім режимам», включаючи Нікарагуа.

Злочинні угруповання, які зараз правлять в Росії, використовують будь-яку можливість для особистого збагачення. Цілком можливо, що Константинов, Белавенцев і «нікарагуанські друзі» - всього лише партнери в кримінальному бізнесі, нехай і за різними схемами, але все ж з однією локацією - Крим.

Судячи з усього, «довіреною особою» у виведенні «брудних» російських грошей в Нікарагуа з подальшою їхньою легалізацією та іншими незаконними схемами є Лауреано Ортега Мурільо. Він син президента цієї країни Ортеги і віцепрезидента Мурільо. Персонаж вже відомий: на нього діють персональні санкції відповідно до Виконавчого ордера (EO 13851) з боку уряду США, оскільки Департамент з контролю за іноземними активами цієї країни довів його участь в масштабних фінансових махінаціях. До речі, в квітні 2019 його він вже був в Криму.

Початок спецоперації «Легалізація Криму», більш за все, був даний 29 січня 2020 року, коли Белавенцев і посол Нікарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехілья зустрілися з так званим «віцепрем'єром Криму», заступником «Голови уряду Республіки Крим» і постпредом при президенті РФ Мурадовим і Дмитром Маловим, віцепрезидентом «Асоціації дружби РФ-Нікарагуа». До речі, Малов підозрюється в зв'язках з російськими спецслужбами. На цій зустрічі обговорювалися перспективи співпраці, і відомо, що під час неї Беловенцев «тиснув» на знайомство з Ортегою і, судячи з усього, зробив пропозицію, від якої «неможливо було відмовитися». Саме на цій зустрічі і оголосили кандидатуру на посаду почесного консула - Олега Белавенцева.

Міністерство закордонних справ України розцінило відкриття почесного консульства Нікарагуа в Криму як «пряме порушення законодавства України та недружній крок Нікарагуа» і направило Нікарагуа ноту протесту. Київ попередив Нікарагуа, що якщо консульство в Криму не буде закрите, Україна буде вводити санкції щодо цієї країни. А якщо ці заходи не подіють, то Україна "готова вдатися до більш жорстких дій". Нікарагуа мовчить у відповідь...

Україна повинна реагувати на такі прояви «примусової дипломатії» жорстко: якщо не звертати уваги, то слідом за Нікарагуа можуть підтягнутися інші країни - за гроші або інші подачки з «імперського столу». Такі дії Кремля необхідно припиняти максимально жорстко. Тому що може стати занадто пізно.