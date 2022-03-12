Нагірний Карабах - зіткнення інтересів Росії та Туреччини

13:49 17 жовтня Київ, Україна

Ескалація конфлікту в Нагірному Карабаху загрожує миру і спокою не тільки двох народів на Кавказі. Етно-політичний конфлікт між вірменами і азербайджанцями давно переріс рамки місцевої напруги. Нагірний Карабах перетворився в зону визначення геополітичного домінування потужних світових гравців.

В карабаській історії головна загроза для Росії - це розширення присутності Туреччини на кордоні з Дагестаном. Кремль намагається не втратити свої позиції головної сили на Кавказі. Історично склалося, що Росія завжди була на стороні християнської Вірменії. Кремлівські пропагандистські ЗМІ багато років формували у росіян впевненість в «братності» народів Росії і Вірменії. Тому в Кремлі роздратовані і стурбовані зростаючим про-азербайджанським впливом в російських ЗМІ. Азербайджан через свою нафтову компанію Socar укладає довгострокові контракти з російськими виданнями, серед інших пунктів - підтримка їхніх державних інтересів. В цьому випадку мова йде про формування абсолютно певної точки зору на конфлікт в Нагірному Карабаху.

Робота з виданнями, як стверджують джерела, будується за принципом часткового фінансування або навіть повного викупу медіа-активу, зокрема, це сталося з виданням News.ru. Контракти вже були укладені з «Новою Газетою» та відомим Daily Storm. Всю пропагандистську роботу на території РФ координує посол Азербайджану Полад Бюльбюль-огли. Фінансові ж потоки координує представник Socar в Москві, власник News.ru Мусейб Алекперов.

Кремль завжди негласно давав зрозуміти, що країни СНД не повинні мати власних інтересів в російських ЗМІ. Але зараз пропагандистська машина почала давати збої і давати привід для розриву шаблонів в громадській думці. Росіяни чекають від Кремля зважених дій для зменшення напруги в регіоні, що знаходиться практично на кордоні Імперії. Але поки вони не побачили від Путіна і Ко. ніякої зваженої твердої позиції відносно карабаського конфлікту.

Путін демонструє небажання говорити ні з Алієвим, ні з Ердоганом. Створюється враження, що Росія війну в Карабасі зупиняти не буде, і вона набуде характеру затяжного конфлікту на знищення. А може, така невизначеність - це черговий підступний план довічного? І навряд чи в цей план входить мир та спокій!