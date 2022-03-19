Геополітичний лабіринт... ну а якщо зовсім відверто - як потрібно інтерпретувати власні інтереси

Уряд Німеччини дуже серйозно ставиться до документів, які виходять «з-під пера» аналітиків Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP). На початку жовтня (DGAP) опублікувало аналітичний матеріал на тему «східної політики» за авторством свого віцепрезидента, колишнього посла Німеччини в Польщі Рольфа Нікеля. Оскільки те, що пише DGAP, в німецькому уряді читають дещо раніше широкої публіки, вірогідно, що саме рекомендації, що містяться в тексті, могли бути взяті Берліном за основу його поточних підходів до відносин з Москвою і Мінськом. Для Німеччини таке уважне відношення до експертної думки досить типове.

Пан Нікель пише, що отруєння Навального і фальсифікація виборів в Білорусії є серйозними викликами для «східної політики» ЄС. І на ці виклики обов'язково треба реагувати, в тому числі і заради підтримки довіри до зовнішньої політики Євросоюзу.

Що робити з Мінськом, для віцепрезидента DGAP, в цілому, зрозуміло: з одного боку, підтримувати опозицію, а з іншого - як тільки вирішиться питання з кіпрським вето, вводити персональні санкції, в тому числі і проти самого Лукашенка. Оскільки «такий крок міг би стати сигналом його подальшої делегітимізації», а ще тому, що «щадити його було б контрпродуктивно, оскільки режим в своїх жорстких діях може відчути себе дедалі сильнішим».

Але ось з Росією, на погляд пана Нікеля, все значно складніше. Тут він вважає, що поспішати з кардинальним переглядом чинної політичної стратегії поки що не треба. По-перше, тому що співпраця з Росією необхідна для вирішення низки регіональних і глобальних проблем, і не варто через «випадок Навального» обривати відразу всі зв'язки. А по-друге - треба як мінімум дочекатися результатів виборів в США. Нікель цілком допускає, що Москву можна перетягнути на сторону Заходу в протистоянні з Китаєм: «Стратегічне залучення Росії проти Китаю може звучати неймовірним - але воно не є неможливим». Ну і, крім того, невідомо, як буде діяти Трамп щодо європейських партнерів, якщо переможе на виборах. Нікель не виключає ні можливої угоди між Москвою і Вашингтоном за рахунок європейців, ні те, що Європа залишиться із своїми проблемами «сам на сам».

Загалом, невизначеності, на погляд німецького експерта, поки занадто багато, і зараз не найвдаліший час для поспішних рішень. Ось після 3 листопада, як він вважає, в рамки трансатлантичних дискусій цілком можна ввести питання про те, що робити з Росією, особливо, якщо на виборах переможе Байден. А поки ж Нікель рекомендує обмежитися чимось на зразок засудження Росії в ОЗХЗ, персональних санкцій або ж аналога «акту Магніцького».

Як видно з підсумків засідання Ради ЄС минулого понеділка і попередніх йому подій, включаючи вже не вперше озвучені міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом пропозиції ввести санкції проти Лукашенка, Берлін дійсно зайняв відносно Москви і Мінська позицію, дуже близьку до того, що рекомендував Нікель. Навряд чи це випадковий збіг - як мінімум, опублікований DGAP текст можна сприймати як відображення циркулюючих в політичних колах Берліна ідей. Тому тепер варто дочекатися результатів виборів в США і подивитися, що буде далі.