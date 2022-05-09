Що занадто, те не здраво

Засоби масової інформації Росії вже давно перетворились у засоби масової маніпуляції та управління населенням. Зомбування людей за допомогою підконтрольних ЗМІ стало невід’ємною частиною імперської політики Кремля. Під прямим або непрямим контролем Кремля знаходяться більшість значущих ефірних і друкованих ЗМІ. Ним контролюються три великі медіа-групи: власне державні ЗМІ (ВГТРК, РІА «Новости», «Російська газета» і ТАРС), група «Газпром-медіа» з добрим десятком телеканалів, радіостанціями і кінокомпаніями, і Національна медіа-група з десятками ефірних і платних телеканалів і продакшн-студій. Але останнім часом інформаційна армія Путіна почала «буксувати» та не справджувати покладених на неї сподівань. І Кремль вирішив посилити її лави черговим потужним гравцем.

Всі придбання, зроблені Ощадбанком в останні роки, Греф пояснює виключно потребами бізнесу і курсом на створення клієнтоорієнтованої екосистеми. Однак, нічого від бізнесу тут немає. Все, що відбувається продиктовано виключно політичними завданнями - під них і трансформується головний банк «всія» Русі. І особливу роль у виконанні поставленого завдання буде грати холдинг Rambler Group.

Про інспірацію Ощадбанку в Rambler стало відомо трохи більше року тому. До цього моменту власник холдингу мільярдер Олександр Мамут, маючи величезні борги, змушений був продати Ощаду 46,5 відсотків акцій холдингу. А 29 жовтня цього року стало відомо, що Ощад викупив в Олександра Мамута залишки у розмірі 45% частки Рамблера і стає єдиним і повноправним власником холдингу.

Крім власне однойменного порталу, в холдинг входять інтернет-видання Lenta.ru і Газета.Ru, а також інформаційне агентство Rambler News Service. По суті, це найбільша в країні інтернет-аудиторія (число користувачів сягнуло 120 млн осіб в місяць). Таке величезне охоплення не снилося жодній федеральній телекомпанії. А ще якщо додати і онлайн-кінотеатр Okko, з його щомісячною аудиторією, яка складає 2,8 млн осіб!

Ресурси Rambler Group - це найкоротший шлях до тієї частини аудиторії, яка взагалі не дивиться телевізор і не цікавиться офіційними новинами - в першу чергу, до молоді.

В умовах, коли довіра до офіційних федеральних ЗМІ Росії щодня падає, залишати такий ресурс як Rambler в руках ненадійного мільярдера Олександра Мамута, вихідця із оточення Бориса Єльцина, виявилося занадто ризиковано.

Незважаючи на те, що офіційно усіма прокремлівськими інформаційними ресурсами володіють лояльні і підконтрольні Кремлю структури, кожен з власників, проте, має і власні інтереси, і власні погляди. Спокушати будь-кого з них, посилюючи ще й найбільшим інтернет-ресурсом, небезпечно. Складати всі яйця в одну корзину не в звичці Путіна. Тому, в країні почав формуватися новий медійний холдинг- цього разу під дахом надійного і безвідмовного Ощаду.

Сьогодні Рамблер із його пулом ЗМІ став стратегічним резервом Кремля, готовим у вирішальний момент забезпечити Путіну інформаційну перевагу. Зважаючи на тотальне домінування прокремлівських ЗМІ в інформаційному просторі Росії, не треба бути провидцем, щоб зрозуміти той факт, що Кремль не збирається відступати від своїх агресивно-імперських планів. І навряд чи така присутність Кремля в інфосфері потрібна лише для підвищення культурного рівня простих росіян...