Актуальні новини України мовою жестів з озвученням. Випуск №29

США підтримують МОЗ України у відмові від російської вакцини
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час телефонної розмови з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін попросив розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування і використання в надзвичайних ситуаціях" в зв'язку з тривалим військовим конфліктом на сході країни.
Квін зазначила, зробить все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 в найкоротші терміни. Також її команда допоможе Міністерству охорони здоров'я розробити алгоритм і розробити план дій з логістики та планів вакцинації.
Нідерланди: російські дипломати виявилися шпигунами
Про це повідомила в четвер нідерландська телерадіомовна корпорація, посилаючись на Службу загальної розвідки і безпеки Нідерландів.
Дипломати насправді були співробітниками Служби зовнішньої розвідки, які займалися збором різної інформації в сфері високих технологій, зокрема, в таких областях, як штучний інтелект, напівпровідники і нанотехнології.
У зв'язку із звинуваченнями, як повідомила віцепрем'єр, міністр внутрішніх справ і у справах королівства Кайса Оллонгрен, посла Росії викликали в МЗС Нідерландів.
Кінець конфлікту: в Азербайджані пройшов військовий парад
10 грудня в Баку відбувся військовий парад на честь завершення конфлікту в Нагірному Карабаху, на урочистому заході були присутні президент Азербайджану Ільхам Алієв, як почесний гість був запрошений турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган.
У параді брали участь понад 3 тисячі військовослужбовців, були продемонстровані майже 150 одиниць військової техніки. Також на площі з'явилася захоплена під час бойових дій трофейна техніка.
Нові умови прийому до закладів вищої освіти у 2021 році
Глава Міносвіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2021 році було внесено низку змін.
Поки невідомо, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавірусу, тому практично для всіх абітурієнтів доступна можливість електронної подачі заяв.
Для реєстрації електронного кабінету необхідно мати хоча б один сертифікат ЗНО, обов'язковий також і документ про повну загальну середню освіту. Він повинен бути виготовлений в Україні, обов'язково з використанням фотополімерних технологій.
В Україні може з'явитися житлово-комунальна інспекція
У Міністерстві розвитку громад і територій України повідомили, що на розгляд Верховної Ради було подано законопроєкт про створення інспекції для контролю стандартів і норм у сфері житлово-комунального господарства.
Зазначено, що в компетенцію Інспекції увійде перевірка надання ЖКП, зокрема, тепло-, водопостачання і водовідведення, поводження з відходами, управління багатоквартирними будинками. Також вона буде перевіряти "економічне обґрунтування тарифів на послуги ЖКГ", додали в Мінрегіоні.
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