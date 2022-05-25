Актуальні новини України мовою жестів з озвученням. Випуск №29

22:52 21 грудня Киев, Украина

США підтримують МОЗ України у відмові від російської вакцини

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час телефонної розмови з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін попросив розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування і використання в надзвичайних ситуаціях" в зв'язку з тривалим військовим конфліктом на сході країни.

Квін зазначила, зробить все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 в найкоротші терміни. Також її команда допоможе Міністерству охорони здоров'я розробити алгоритм і розробити план дій з логістики та планів вакцинації.

Нідерланди: російські дипломати виявилися шпигунами

Про це повідомила в четвер нідерландська телерадіомовна корпорація, посилаючись на Службу загальної розвідки і безпеки Нідерландів.

Дипломати насправді були співробітниками Служби зовнішньої розвідки, які займалися збором різної інформації в сфері високих технологій, зокрема, в таких областях, як штучний інтелект, напівпровідники і нанотехнології.

У зв'язку із звинуваченнями, як повідомила віцепрем'єр, міністр внутрішніх справ і у справах королівства Кайса Оллонгрен, посла Росії викликали в МЗС Нідерландів.

Кінець конфлікту: в Азербайджані пройшов військовий парад

10 грудня в Баку відбувся військовий парад на честь завершення конфлікту в Нагірному Карабаху, на урочистому заході були присутні президент Азербайджану Ільхам Алієв, як почесний гість був запрошений турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган.

У параді брали участь понад 3 тисячі військовослужбовців, були продемонстровані майже 150 одиниць військової техніки. Також на площі з'явилася захоплена під час бойових дій трофейна техніка.

Нові умови прийому до закладів вищої освіти у 2021 році

Глава Міносвіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2021 році було внесено низку змін.

Поки невідомо, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавірусу, тому практично для всіх абітурієнтів доступна можливість електронної подачі заяв.

Для реєстрації електронного кабінету необхідно мати хоча б один сертифікат ЗНО, обов'язковий також і документ про повну загальну середню освіту. Він повинен бути виготовлений в Україні, обов'язково з використанням фотополімерних технологій.

В Україні може з'явитися житлово-комунальна інспекція

У Міністерстві розвитку громад і територій України повідомили, що на розгляд Верховної Ради було подано законопроєкт про створення інспекції для контролю стандартів і норм у сфері житлово-комунального господарства.

Зазначено, що в компетенцію Інспекції увійде перевірка надання ЖКП, зокрема, тепло-, водопостачання і водовідведення, поводження з відходами, управління багатоквартирними будинками. Також вона буде перевіряти "економічне обґрунтування тарифів на послуги ЖКГ", додали в Мінрегіоні.