Актуальні новини України мовою жестів з озвученням. Випуск №19

У лікарнях України завантаженість коронавірусних ліжок перевищила 67%

У всіх регіонах перевищено показник захворюваності на COVID-19. В середньому в Україні цей показник становить 246,4 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 467,7. У Києві показник становить 254,3.

При такому зростанні захворюваності, яке ми спостерігаємо в останні дні, може незабаром постати питання браку лікарняних ліжок для коронавірусних хворих. Уже зараз в Україні немає такої області, де завантаженість лікарняних ліжок була б нижчою 50%. Загалом, показник завантаженості лікарняних ліжок по країні вже становить 67,2%.

Землетрус в Туреччині: зруйновані будівлі, є постраждалі

30 жовтня на Заході Туреччини, в Ізмірі, стався потужний землетрус. Повідомляється, що епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 стався біля узбережжя району Сеферіхісар в Егейському морі на глибині 11,8 км. Поштовхи відчувалися в Стамбулі, а також регіонах Мармурового і Егейського морів.

В цілому 763 людини отримали поранення: 702 людини в Ізмірі, п'ять в Манісі, дві в Баликесірі і 54 в Айдині. У районі стихійного лиха працюють 3204 рятувальники, 20 пошукових собак і 450 автомобілів.

Нові подробиці про жертв теракту в Ніцці

29 жовтня в різних містах Франції відбулися одна спроба і два терористичних напади, також в Саудівській Аравії чоловік скоїв напад на охоронця Французького консульства в Джидді.

Жертвами кривавого теракту в церкві Нотр-Дам стали давні парафіяни. Чоловік працював при церкві в базиліці більше 10 років, у нього залишилося двоє дітей. І жінка, родом з Бразилії, мати трьох дітей. Даних про третю жертву поки немає.

Опитування Зеленського не є незаконною агітацією

Верховний Суд не визнав всеукраїнське опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським, незаконною агітацією.

Велика Палата Верховного Суду розглянула у відкритому судовому засіданні справу за позовом до президента України Зеленського про визнання дій протиправними, зобов'язання утриматися від вчинення дій за апеляційною скаргою на рішення Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду від 21 жовтня 2020 року.

Велика Палата Верховного Суду прийняла рішення залишити апеляційну скаргу без задоволення.

Трудова міграція в Україні перевищує всі показники

Трудова міграція в Україні давно перевищила всі показники. Через небезпеку додаткового оподаткування країна може втратити ще значний відсоток робочих рук.

У Державній податковій службі України анонсували свої плани з приводу підвищення податкового навантаження на грошові перекази трудових мігрантів. В такий спосіб уряд збирається збільшити грошові надходження до державного бюджету України.

За підсумками 2019 року трудові мігранти України переказали на рахунки країни рекордну суму грошей розміром майже в 16 млрд доларів.