Актуальні новини України мовою жестів з озвученням. Випуск №18

У Києві на Майдані Незалежності відбулася страшна ДТП

У Києві на Майдані Незалежності 30 жовтня сталася страшна ДТП з позашляховиком. Водій на великій швидкості влетів у пішоходів, є загиблі.

Водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні і вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності та в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив 4 авто, і зупинився. В результаті ДТП двоє людей загинули, ще троє отримали травми.

Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП на Майдані госпіталізований в лікарню і зараз перебуває під охороною - 66-річному водієві позашляховика Land Rover Юрію Назаренку вже оголосили про підозру.

У Зеленського розповіли про законопроєкт щодо КСУ

Президентський законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" повністю відповідає цінностям, закріпленим в Конституції, заявив представник президента в КСУ Федір Веніславський. Відповідний коментар в суботу, 31 жовтня, опублікувала пресслужба Офісу Президента.

Федір Веніславський зазначив, що виконання рішення Конституційного Суду від 27 жовтня призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства будуть визнані нинішнім складом КС неконституційними, оскільки Суд пов'язаний своєю власною "правовою" позицією, сформульованою у вказаному рішенні.

У Варшаві проти заборони абортів протестувало близько 100 тисяч осіб

У Польщі проходять акції протесту проти рішення уряду обмежити право на аборти. За оцінками мерії, на вулиці Варшави напередодні вийшли близько 100 тисяч осіб. Про це в п'ятницю, 30 жовтня, у Twitter повідомила глава пресслужби столичної мерії Кароліна Галецька.

22 жовтня Конституційний суд Польщі визнав антиконституційним закон, що дозволяє проведення аборту в разі серйозної і незворотної інвалідності плода або його невиліковного захворювання.

Цим положенням обґрунтовувалося приблизно 98 відсотків абортів, які легально провели в Польщі за минулий рік. Рішення суду вивело переривання вагітності в Польщі практично повністю під заборону.

ЦВК опублікувала перші офіційні результати місцевих виборів

У неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори. Голосування вперше пройшло за правилами нового Виборчого кодексу. Українські виборці вибирали кандидатів в депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад.

За даними Центральної виборчої комісії, явка на момент закриття виборчих дільниць склала 36,88%.

У ЦВК уточнили, що обраними визнали вже 20 міських голів, 17 селищних та 47 сільських голів у 23 областях, а також депутатів 8 міських, 15 - селищних і 41 - сільської рад.

Вірменія просить допомоги у Путіна

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до президента РФ за негайним проведенням консультацій з метою визначення роду і розміру допомоги, яку РФ може надати Республіці Вірменія для забезпечення її безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією та Росією і статтею 2 «Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу» від 29 серпня 1997 року.

Як пише Інтерфакс-Азербайджан, Москва погодилась на підтримку Єревану, але лише у випадку, коли бойові дії будуть безпосередньо на території Вірменії.