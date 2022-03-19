Актуальні новини з сурдоперекладом та озвученням - випуск № 14

Ердоган різко відповів Путіну і компанії

Президент Туреччини Реджеп Ердоган продемонстрував усьому світові, що не має наміру відступати від підтримки Азербайджану в конфлікті навколо Нагірного Карабаху

Ердоган вказав на те, що обговорення проблеми з президентами Володимиром Путіним, Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном не принесло результатів, тому азербайджанці вирішили самостійно "відрізати пуповину" і повернути свої території.

"Заклики лукавих країн не мають для нас ніякого значення" сказав він.

В Україні пенсіонерам будуть більше доплачувати

В Україні пенсіонери можуть отримати надбавку до виплат за трудовий стаж - плюс 1% від суми прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян за кожен відпрацьований понад норму рік.

При цьому розмір надбавки при кожному перерахунку прожиткового мінімуму також зростатиме.

Також юрист нагадав, що всі, хто працює неофіційно, позбавляються можливості отримати пенсію і не можуть претендувати на лікарняні, декрет, оплачувану відпустку і навіть субсидію.

Чеченець обезголовив вчителя історії, який показував дітям карикатури на Мухаммеда

У французькому місті Конфлан-Сент-Онорін неподалік від Парижа обезголовили викладача історії в місцевому коледжі, який показував студентам карикатури на пророка Мухаммеда.

Французький мовник BFMTV повідомив, що підозрюваному було 18 років і він народився в Москві. Le Parisien пише, що він мав чеченське походження.

За даними джерела в поліції, свідки чули, як нападник кричав "Аллах Акбар" або "Бог великий".

Військову базу ВКС РФ "Хмеймім" атакували протурецькі джихадісти

На території сирійської провінції Ідліб безліч років точаться запеклі бойові дії, але останнім часом ситуація загострилася вкрай.

Турецькі війська завдають сильні удари по об'єктах, в яких, ймовірно, дислокуються російські військовослужбовці.

Нагадаємо, військові і техніка РФ знаходяться в Сирії з 2015 року. За цей період Росія тричі оголошувала про згортання військової операції і свого контингенту в Сирії, але і після цього продовжувала брати участь в бойових діях.

В Офісі президента озвучили всі 5 запитань від Зеленського

В Офісі Володимира Зеленського озвучили список питань, які увійдуть до Всеукраїнського опитування 25 жовтня - серед них питання про Донбас, канабіс та скорочення кількості народних депутатів.

В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не буде мати прямих юридичних наслідків.

У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.