Актуальні новини з сурдоперекладом та озвученням - Випуск №28

Плану "Б" щодо Донбасу не буде

План "Б" щодо Донбасу, ймовірно, відтермінують. Президент Володимир Зеленський вирішив продовжити перемовини з главою Росії Володимиром Путіним.

Такі наміри мають через те, що нібито за рік перемовини з Путіним дали результат. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Політик наголосив, що ситуація істотно змінилася. Також радник відзначив зменшення кількості обстрілів, стабілізацію питання про транзит російського газу на вигідних для України умовах та відновлення інфраструктури на Донбасі.

У Раді назвали нові категорії українців, які першими отримають вакцину від COVID

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький назвав категорії осіб, яких першими будуть вакцинувати від коронавірусу в Україні. Він додав, що всі вакцини, які купить держава, будуть безкоштовними.

"Перша хвиля - це лікарі, військові, це поліція. Лікарі обов'язково. В першу чергу це медпрацівники, це військові, це поліція, це Національна гвардія і літні люди з групи ризику", - сказав Радуцький.

ЄС розширює санкції проти Туреччини

Лідери країн-членів ЄС погодили розширення санкцій проти Туреччини через геологорозвідувальні роботи в спірних районах Східного Середземномор'я. Дії Анкари були названі провокаційними.

"ЄС залишається прихильним захисту інтересів союзу і країн-членів, а також підтримці регіональної стабільності", - сказано в заяві за підсумком саміту лідерів ЄС.

Саміт доручає Раді ЄС прийняти додатковий чорний список на підставі рішення від 11 листопада 2019 року щодо обмежувальних заходів через незаконну діяльність Туреччини в Середземному морі.

17 штатів підтримали пропозицію Техасу скасувати перемогу Байдена на виборах

Штат Техас 8 грудня подав позов до Верховного суду США, яким оскаржує результати президентських виборів у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині. Про це повідомило агентство Reuters.

Приблизно 20 штатів США подали заяви до Верховного суду країни на підтримку заяви Техасу щодо скасування результатів президентських виборів у штатах, де перемогу здобув кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Експерти заявили, що позов Техасу суперечить конституції США.

Офіційно переможця виборів оголосить голова Сенату США на засіданні 6 січня 2021 року. 20 січня обраний глава держави має скласти присягу.

SpaceX показала уламки космічного корабля Starship SN8, який розбився при посадці

Перший прототип міжпланетного багаторазового космічного корабля компанії Ілона Маска Spacex Starship, який мав здійснити "стрибок" на 12,5 кілометра, розбився при посадці в центрі стартового поля.

За словами Маска, посадка була невдалою через малий тиск палива з малого бака в носі корабля, через що швидкість приземлення була занадто великою.

Тестову модель багаторазового міжпланетного корабля Starship вперше запустили на значну висоту, щоб перевірити її аеродинаміку та змогу здійснювати керовану вертикальну посадку в задану точку.