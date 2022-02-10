Актуальні новини з сурдоперекладом та озвученням - випуск №4

17:38 18 вересень Київ, Україна

Найактуальніші і цікаві новини України та світу для людей з проблемами зору і слуху. У цьому випуску читайте:

0:29 - До чого призведе підвищення мінімалки в Україні.

На думку виконавчого директора Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Дмитра Боярчука, нинішнє підвищення мінімальної зарплати носить виключно політичний характер.

За його словами, підвищення мінімалки, фактично додатковим оподаткуванням. За рахунок підвищення мінімалки, йдеться в пояснювальній записці до президентського законопроєкту, держава планує зібрати 541 000 000 гривень додаткових податків.

Підвищення мінімалки не зобов'язує роботодавців піднімати безпосередньо самі виплати працівникам. Так, приватний бізнес цілком може платити співробітникам коефіцієнт 0,9 або 0,8 мінімалки, в залежності від домовленості. Головне - щоб у повному обсязі сплачувалися до бюджету всі податки, прив'язані до МЗП, зокрема, єдиний соціальний внесок.

1:49 - Чи варто Україні чекати військової агресії з території Білорусі.

Загальний наддержавний союз РФ і Білорусі був документально оформлений в 1997-99 роках. Таке "віртуальне" об'єднання як Союзна держава, на думку українських військових експертів, може становити реальну загрозу для нашої країни.

З території Білорусі постійно надходить військова загроза, оскільки в складі Союзної держави РФ і Білорусії діє спільне регіональне угруповання Збройних сил Республіки Білорусь та РФ. Перший ешелон - це ЗС РБ, а другий - це Західний військовий округ ЗС РФ.

Це спільне угруповання переходить під повне командування Генштабу Збройних сил РФ. У зв'язку з цим з 2014 року українські військові при плануванні оборони враховують, що територія Білорусі є такою, яку може вільно використовувати РФ в особливий період. Акції протесту можуть призвести до того, що білоруська влада оголосить введення такого стану.

3:32 - Виборчий процес стартував 5 вересня.

Перші вибори відбудуться в 1437 об'єднаних територіальних громадах. Українці будуть вибирати депутатів сільських, селищних, міських рад, а також сільських, селищних і міських голів. Також відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських голів у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і анексованого Криму.

Оскільки в Україні відбулося укрупнення районів (їх тепер стало 136 замість 490), пройдуть також перші вибори в райради в 119 районах (вибори не будуть проводити на тимчасово окупованих територіях).

Реформа децентралізації не передбачала районних рад, оскільки повноваження передають територіальним громадам, але нардепи не встигли внести зміни до Конституції України до виборів.

4:57 - Обійтися без карантину.

Європа прагне знайти спосіб подолати будь-яке загострення пандемії, а не зачиняти людей по домівках на кілька тижнів, як це було в більшості найбільших країн ЄС - Франції, Італії, Іспанії. І в сусідній Великобританії.

Люди перестали їздити у справах і у відпустку, що разом з іншими наслідками локдауну завдало гігантської шкоди економіці ЄС. За своїми розмірами - 14 трлн євро на рік - вона поступається тільки американській, адже в останні роки статки росли, нехай і мляво. Коронавірус поклав цьому край: в цьому році спад перевищить 8%, і економіка недоотримає понад 1 трлн євро.

Ніхто в ЄС не хоче повторення весняного кошмару, коли 450 млн жителів найбільшого на планеті політичного і торгового союзу раптом виявилися розділені і відрізані один від одного.

6:22 - Росія знову атакує.

Центр аналізу загроз Microsoft (MSTIC) зафіксував серію атак, проведених російськими хакерами в період з вересня 2019 по сьогоднішній день.

Хакерська група під назвою Strontium ( "Стронцій") базується в Росії, об'єктами її атак стали понад 200 організацій, включаючи штаби кандидатів, неурядові організації, партії і політичних консультантів.

Microsoft закликала збільшити федеральне фінансування захисту цифрової інфраструктури для захисту демократії і права людей на голосування.

7:16 - Тихановська - обраний лідер Білорусі

10 вересня, парламент Литви - Сейм зробив ще один серйозний крок на підтримку білоруської опозиції, яка вимагає нових виборів президента. Литовські парламентарії визнали Світлану Тихановську всенародно обраним лідером, а Олександра Лукашенка назвали нелегітимним.

Як передає Радіо Свобода, таку постанову одноголосно підтримав 91 депутат Сейму. Серед авторів постанови - міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс і спікер Віктарас Пранцкетіс.

Крім того, в прийнятій резолюції Сейм Литви закликає міжнародне співтовариство відреагувати на події в Білорусі та перешкодити Росії визначити політичний напрям країни.

8:20 - Владу не віддам!

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, у вівторок публічно визнав, що, "можливо, трохи пересидів" на посаді глави держави, але владу не віддасть!

Він беззмінно керує Білоруссю з 1994 року. На останніх виборах Центральна виборча комісія Білорусі знову показала перемогу Лукашенка з величезним відривом від інших кандидатів, що спричинило масові протести.

Протестувальники вимагають визнання підсумків виборів недійсними та звинувачують владу у фальсифікаціях.