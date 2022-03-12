Актуальні новини з сурдоперекладом та озвученням - випуск 13

14:11 17 жовтня Київ, Україна

Що не так зі статистикою "ковідних" ліжок в Україні

Влада каже, що для пацієнтів з COVID-19 вистачає ліжок в лікарнях, а волонтери б'ють на сполох. З середини серпня в Україні зростає кількість хворих на коронавірус і тих, хто потребує госпіталізації. Влада каже, що половина виділених під пацієнтів з COVID-19 ліжок вільні, волонтери і пацієнти пишуть, що лікарні заповнені і не приймають нових хворих.

За словами заступниці глави департаменту охорони здоров'я КМДА Галини Зборомірської, в Києві для хворих на коронавірус виділені 2266 ліжок в 18 лікарнях. З них, за її даними, заповнено близько половини. Якщо ж вірити даним МОЗ, то заповнюваність лікарень в Києві - вище 70%.

Стан Петра Порошенка в лікарні погіршився

Як відомо, кілька днів тому Петра Олексійовича госпіталізували з двобічною пневмонією та підтвердженим коронавірусом. Разом з ним до лікарні потрапила і дочка політика Євгенія, але за словами Марини Порошенко, вона переносить хворобу набагато легше.

А в стані чоловіка, за словами Марини Порошенко, є ускладнення - кров сильно загусла, настільки, що персонал навіть не може взяти трохи для аналізу.

Такий стан - типовий для перебігу коронавірусної хвороби, тому в стандартному протоколі лікування обов'язково передбачені препарати для розрідження крові.

Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі.

Незважаючи на перемир'я, яке почалось 10 жовтня, Вірменія і Азербайджан продовжують вести бойові дії в Нагірному Карабасі.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що вірменські збройні сили обстріляли місто Гянджа.

"Місто Гянджа знову зазнало обстрілу. Вірменські збройні сили знову обстрілюють місто Гянджа", - йдеться в замітці.

В результаті атаки загинули семеро людей, тридцять три (в тому числі діти) постраждали, поінформувало у твіттері Міністерство закордонних справ Азербайджану.

Що дала нам гра Україні з Німеччиною.

Якщо порівняти з одного боку вчорашню гру проти Німеччини, а з іншого - матчі проти Іспанії та Франції, то контраст буде дуже помітним. І він полягає більше навіть не в статистиці і не в тому, що тут "жовто-сині" програли з різницею в один м'яч, а там було чотири і шість.

Річ у враженнях, адже на "Олімпійському" нарешті зникло те почуття туги і безнадії, яке огортало наші душі в двох попередніх поєдинках. Вчора ми знову повірили, що можемо грати на рівних з кращими командами світу, можемо "ганяти" їх по полю і притискати до воріт.

Вирішальним фактором тут став "Олімпійський", на який хоча і впустили менше двадцяти тисяч уболівальників, але їхня підтримка все ж відчувалася дуже потужно, особливо в порівнянні з порожніми трибунами.

Приватні лабораторії зможуть робити тест на COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зробив заяву про залучення приватних лабораторій для тестування на коронавірусну хворобу COVID-19. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів у зв'язку з ростом захворюваності в країні.

Лабораторні центри будуть контрактувати можливості приватних лабораторій проводити тестування.

Мобільна бригада або лікарня здійснює відбір (тобто сам мазок у людини) - який передається в приватні лабораторії, які вже будуть проводити саме тестування на відповідному лабораторному устаткуванні.

У столиці Киргизстану ввели надзвичайний стан

На території Бішкека за указом президента Киргизстану введено надзвичайний стан і відданий наказ ввести війська.

Про це повідомляє пресслужба президента Киргизії в п'ятницю, 9 жовтня.

У документі сказано, що режим надзвичайного стану вводиться «в зв'язку зі сформованою ситуацією, пов'язаною з насильством і загрозою життю і здоров'ю людей, що виникла в результаті масових заворушень».

Україна частково готова до опалювального сезону

Зовсім скоро в Україні почнеться опалювальний сезон, однак, через багатомільйонні борги «Нафтогазу», деякі міста просто залишаться без опалення. Так, проблеми є в 56 містах України, якщо місцеві тепломережі не зможуть оплатити 90% боргів, то газ від «Нафтогазу» не надійде в котельні.

Пряма відповідальність за проведення успішного опалювального сезону лежить на місцевих органах влади, проте сам уряд збирається уважно стежити і контролювати цей процес.

Росія сіє розбрат всередині країни і за кордоном

Міністерство внутрішньої безпеки США вважає, що Російська Федерація - основний розповсюджувач дезінформації. Головна мета Кремля - посилити своє світове становище шляхом ослаблення США.

Відразу відзначається, що Китай продовжує свою кампанію економічного шпигунства проти США і становить серйозну постійну загрозу для американської інфраструктури через потенційні кібератаки. За оцінками Міністерства, дії Пекіна будуть націлені на виробництво, оборону, охорону здоров'я, транспорт і енергетику протягом наступного року.

У 33-поверховому хмарочосі Південної Кореї сталася масштабна пожежа

У Південній Кореї, в місті Ульсан в багатоповерховому житловому будинку спалахнула пожежа. Про це повідомляє Yonhap.

За даними агентства, щонайменше 88 людей були доставлені в найближчі лікарні. Повідомлень про загиблих немає.

Пожежа спалахнула в 33-поверховій житловій і адміністративній будівлі близько 23 години четверга. Через сильний вітер вогонь поширився на інші поверхи і охопив практично всю будівлю. Сотні людей були евакуйовані.

Інфляція і ціни ростуть - макропрогноз для України

Експерти з економіки відзначають, що інфляція в Україні до кінця року прискорить своє зростання. У травні відзначався мінімум індексу споживчих цін, але до вересня 2020 року населення відзначило зростання цін.

Зростання ціни на газ на світових ринках, на думку керівника аналітичного відділу Альфа-Банку Україна Олексія Блинова, в найближчі місяці стане одним з основних чинників зростання інфляції. Адже підвищиться вартість, зокрема, виробництва і транспортування продовольчих товарів.

Витрати і доходи українців: короткий аналіз

Заробітна плата становить лише половину від усіх доходів українців. Таким спостереженням поділилися в Держслужбі статистики. Доходи українців у другому кварталі поточного року склали 867,55 мільярда гривень, зарплати дорівнюють сумі в 394,22 мільярда (45,5%). Різна соціальна допомога склала 167 500 000 000 грн, змішаний дохід - 132,8 мільярда, соціальні трансферти - 114,4 мільярда гривень.

Що стосується витрат, то найбільше грошей було витрачено на купівлю товарів і послуг. На це пішло 88% від загальної суми доходів. Податки за досліджуваний період склали 69,9 мільярда, ще 15,05 мільярдів українці витратили на грошові вкладення і заощадження.