А, може, все почнеться з простого кашлю?

Російський "Ощад" не перестає вражати… Не дочекавшись пів року до першого квітня (бо на День дурня така новина була б у абсолютному тренді), перший заст. голови правління "Ощада" Олександр Ведяхін на повному серйозі заявив кореспондентам ТАСС, що "Ощад" може розробити систему на основі штучного інтелекту для розпізнавання COVID-19 за кашлем.

"Можливості та компетенції "Лабораторії Ощад" по штучному інтелекту дозволяють вже зараз створити систему, алгоритми якої зможуть розпізнати "ковідний кашель", - цитує Ведяхіна пресслужба банку. Тисячі лікарів у всьому світі знепритомніли від такої новини!

Ідея не нова, і щось подібне спробували зробити вчені Массачусетського технологічного інституту (MIT), де і з штучним інтелектом краще, і з менеджментом професійніше, ніж в грефовському "Ощаді". Але швидко відмовилися від цього шарлатанства. Брати на себе відповідальність в діагностиці смертельної хвороби, коли кожна хвилина може бути вирішальною, безвідповідально і загрожує масовими судовими позовами. Але це – в Америці!

Американський інститут так ризикувати не може, але "Ощад" готовий почати розпоряджатися чужими грошима і чужими життями. І заради хвилинного хайпа готовий вписатися в будь-який псевдонауковий блудняк. При розробці цього «штучно-інтелектуального чуда» "Ощад", як завжди, зможе списати багато десятків мільйонів державних грошей на рекламну іграшку. І якщо це будуть тільки фінансові витрати, то можна буде порадіти тому, що це був не найдорожчий, хоча і самий непотрібний, Ощадівський проєкт.

Решта дорогих ІТ-іграшок – на кшталт непрацюючих роботів або системи розпізнавання осіб - коштували набагато дорожче і були так само марні. А віртуальні ШІ-Юристи взагалі існували тільки в грефовській свідомості і витрачених бюджетах.

Хоча і за старими схемами, але «списувати» гроші Греф вміє: один тільки невдалий ребрендинг банку з ремонтами по всіх офісах буде коштувати набагато дорожче всіх його ІТ-проєктів, але йому все мало.

На коронавірусі "Ощад" піариться з самого початку пандемії: вписався в тестування на covid-19, намагався примазатися брендом до російської вакцини, на яку витратив 3 млрд р. не своїх грошей, рухав свою "чудо-математичну модель", яка нібито може прораховувати кількість хворих на день і вихід на пік пандемії, але яка на ділі повністю промахнулася за всіма розрахунками.

А було ще одне диво-нововведення - робот-дезінфектор, яким Греф обіцяв забезпечити мало не всі російські лікарні, а на ділі єдиний екземпляр якого тестувався в елітній приватній клініці «ЕМС», та там, судячи з усього, і згинув з ніяким результатом.

До слова, антинауковість "нової" ідеї Грефа визначати covid-19 по кашлю настільки очевидна, що не вимагає ніяких пояснень. Кашель у кожної людини визначається сукупністю хронічних хвороб, зонами ураження дихальної системи, індивідуальністю імунної системи та багатьма іншими особливостями кожного організму. Визначити за зовнішнім звуком навіть тип пневмонії не є можливим, не кажучи вже про тип вірусу.

Греф, мабуть, розуміючи, що такою ініціативою може підставитися, поступився презентацією цієї ідіотської ідеї першому заступнику голови правління Ведяхіну, хоча зазвичай він не упускає можливості попіаритися на тлі "високотехнологічно"-фантастичних проєктів.

Якщо російські акціонери "Ощад" в особі держави чомусь змушені терпіти відверте виведення грошей з доходу банку, то куди дивляться іноземні власники, яких в російському держбанку 44%? Тим більше, що якраз вони гроші рахувати вміють! Може, чекають слушної політично-економічної нагоди, щоб провести аудит та виставити мільярдні позови? То, може, час вже прийшов?!