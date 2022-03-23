В Житомирі пройде «Фестиваль Веж»

12:44 24 червня Київ, Україна

Під час культурно-пізнавальної акції «Фестиваль Веж», яка пройде 26 червня в Житомирі , відвідувачі зможуть насолодитися музикою і подивитися інформаційну фотовиставку.

Захід пройде в рамках урбаністично-культурного фестивалю «Майстерня міста-2021: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ 6.0», повідомляє Житомирська міськрада.

«Основна мета акції «Фестиваль веж» - це збереження культурно-історичної спадщини Житомира та створення тимчасового культурного середовища, сучасного суспільного телебачення і туристично привабливого громадського простору на базі водонапірної вежі, яка є пам'ятником архітектури», - йдеться в повідомленні.

Як розповіли організатори заходу Аліна Кундіч і Інга Якименко, під час фестивалю представлять фотовиставку з реальними прикладами пристосування і використання водонапірних веж в Україні та світі.



Відвідувачам запропонують взяти участь у створенні книги відгуків і пропозицій щодо використання простору житомирської водонапірної башти.



В рамках заходу також будуть виступати музиканти і співаки і передбачені безкоштовні екскурсії по вежі.



Фестиваль веж триватиме 26-28 червня, 2-4, 13 і 15 липня.



Водонапірна вежа Житомира - пам'ятка архітектури місцевого значення, побудована в 1898 році. Її висота - 31 метр.