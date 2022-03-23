В Житомирі пройде «Фестиваль Веж»

Під час культурно-пізнавальної акції «Фестиваль Веж», яка пройде 26 червня в Житомирі, відвідувачі зможуть насолодитися музикою і подивитися інформаційну фотовиставку.
Захід пройде в рамках урбаністично-культурного фестивалю «Майстерня міста-2021: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ 6.0», повідомляє Житомирська міськрада.
Як розповіли організатори заходу Аліна Кундіч і Інга Якименко, під час фестивалю представлять фотовиставку з реальними прикладами пристосування і використання водонапірних веж в Україні та світі.
Відвідувачам запропонують взяти участь у створенні книги відгуків і пропозицій щодо використання простору житомирської водонапірної башти.
В рамках заходу також будуть виступати музиканти і співаки і передбачені безкоштовні екскурсії по вежі.
Фестиваль веж триватиме 26-28 червня, 2-4, 13 і 15 липня.
Водонапірна вежа Житомира - пам'ятка архітектури місцевого значення, побудована в 1898 році. Її висота - 31 метр.
Відвідувачам запропонують взяти участь у створенні книги відгуків і пропозицій щодо використання простору житомирської водонапірної башти.
В рамках заходу також будуть виступати музиканти і співаки і передбачені безкоштовні екскурсії по вежі.
Фестиваль веж триватиме 26-28 червня, 2-4, 13 і 15 липня.
Водонапірна вежа Житомира - пам'ятка архітектури місцевого значення, побудована в 1898 році. Її висота - 31 метр.
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