У Харкові День Конституції відзначили студентським флешмобом і патріотичним автопробігом

18:09 28 червня Київ, Україна

У Харкові провели святкові заходи до Дня Конституції: студенти організували флешмоб , а автолюбителі - патріотичний автопробіг.

О 10.00 на площі Конституції відбулася церемонія покладання квітів до монумента Незалежності за участю представників керівництва міста і області, дипломатичних установ, народних депутатів, Харківського гарнізону, духовенства, об'єднань громадян та студентської молоді.

Після цього відбувся виступ ансамблю народного танцю та святковий флешмоб: близько 100 студентів театральних вишів піднімали вгору таблички, утворюючи зображення цифри "25", українського герба і орнаменту. Відбувалася зйомка за допомогою дрона, відео транслювалося на великий екран, встановлений на площі.

В цей же час з площі Свободи стартував патріотичний автопробіг за участю близько 30 автомобілів з державними та червоно-чорними прапорами.

"Учасниками автопробігу, організованого з ініціативи обласної громадської організації "Союз ветеранів АТО", стали ветерани АТО, активісти ВО "Свобода","Європейської солідарності" і небайдужі харків'яни. Мета акції - показати, що Харків - це Україна і харків'яни - патріоти, які при першій же необхідності готові встати на захист конституційного ладу", - зазначив один з керівників організації Юрій Корсунов.

За його словами, автоколона проїхала від площі Свободи до площі Конституції, не заважаючи дорожньому руху. Після короткого мітингу біля монумента Незалежності учасники автопробігу поспілкувалися з харків'янами і поклали квіти до монумента.



Святкові заходи до Дня Конституції пройшли також в районах області.