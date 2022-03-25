У Харкові День Конституції відзначили студентським флешмобом і патріотичним автопробігом

У Харкові провели святкові заходи до Дня Конституції: студенти організували флешмоб, а автолюбителі - патріотичний автопробіг.
О 10.00 на площі Конституції відбулася церемонія покладання квітів до монумента Незалежності за участю представників керівництва міста і області, дипломатичних установ, народних депутатів, Харківського гарнізону, духовенства, об'єднань громадян та студентської молоді.
Після цього відбувся виступ ансамблю народного танцю та святковий флешмоб: близько 100 студентів театральних вишів піднімали вгору таблички, утворюючи зображення цифри "25", українського герба і орнаменту. Відбувалася зйомка за допомогою дрона, відео транслювалося на великий екран, встановлений на площі.
В цей же час з площі Свободи стартував патріотичний автопробіг за участю близько 30 автомобілів з державними та червоно-чорними прапорами.
За його словами, автоколона проїхала від площі Свободи до площі Конституції, не заважаючи дорожньому руху. Після короткого мітингу біля монумента Незалежності учасники автопробігу поспілкувалися з харків'янами і поклали квіти до монумента.
Святкові заходи до Дня Конституції пройшли також в районах області.
Святкові заходи до Дня Конституції пройшли також в районах області.
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