Росія блокувала кримчанам доступ до українських сайтів і ЗМІ

07:14 01 липня Київ, Україна

Російський окупаційний уряд на території Криму обмежив доступ жителів півострова до українських сайтів і ЗМІ.

Про це заявила Кримська правозахисна група.



Згідно з результатами останнього моніторингу, проведеного правозахисниками, в Криму 12 провайдерів у 12 населених пунктах повністю блокують 18 українських сайтів. Ще дев'ять сайтів доступні тільки в деяких населених пунктах.



Так, у всіх перевірених населених пунктах повністю закритий доступ на сайти 13 українських медіа: Цензор.нет, След.нет, Blackseanews, 112 телеканал, Главком, Головне, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Стрічка, Депо, РБК Україна, Дзеркало тижня, Херсон Daily.



Крім того, заблоковані сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та організації Хізб ут-Тахрір.



У той самий час в одному населеному пункті доступні сайти QHA, Інформаційний опір, UAinfo, Подробиці, ТонеТо, ТСН, Українська правда, в трьох - Укрінформ і Апостроф.



За даними групи, моніторинг проводився в червні цього року.