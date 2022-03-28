На Хмельниччині пройде етнофестиваль «Болохівські гостини»

У Старокостянтинові на Хмельниччині 3 липня відбудеться всеукраїнський етнофестиваль «Болохівські гостини». Організатори свята обіцяють влаштувати унікальне народне дійство.
Фестиваль буде проходити на території замку князів Острозьких, повідомляє в Фейсбуці «Культура Старокостянтинівщини».
Захід розпочнеться з конкурсу рибалок, роботи атракціонів та ярмарки майстрів декоративно-прикладного мистецтва.
Захід розпочнеться з конкурсу рибалок, роботи атракціонів та ярмарки майстрів декоративно-прикладного мистецтва.
Крім того, організатори влаштують екскурсії містом та театралізовану екскурсію в замку князів Острозьких.
У другій половині дня відбудуться конкурс «Старостинські вихваляння», виступи аматорів самодіяльної творчості, святкова хода від міської ради до набережної річки Ікопоть.
Відкриття самого етнофестивалю заплановане на 18:00, його будуть супроводжувати виступи колективів і дефіле моделей в автентичному етноодязі.
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