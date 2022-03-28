На Хмельниччині пройде етнофестиваль «Болохівські гостини»

14:51 29 червня Київ, Україна

У Старокостянтинові на Хмельниччині 3 липня відбудеться всеукраїнський етнофестиваль «Болохівські гостини». Організатори свята обіцяють влаштувати унікальне народне дійство.

Фестиваль буде проходити на території замку князів Острозьких, повідомляє в Фейсбуці «Культура Старокостянтинівщини».



Захід розпочнеться з конкурсу рибалок, роботи атракціонів та ярмарки майстрів декоративно-прикладного мистецтва.





Крім того, організатори влаштують екскурсії містом та театралізовану екскурсію в замку князів Острозьких.

У другій половині дня відбудуться конкурс «Старостинські вихваляння», виступи аматорів самодіяльної творчості, святкова хода від міської ради до набережної річки Ікопоть.



Відкриття самого етнофестивалю заплановане на 18:00, його будуть супроводжувати виступи колективів і дефіле моделей в автентичному етноодязі.