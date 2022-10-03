Запуск українського космічного апарату реальний вже в цьому році

Чи реально для України зараз розраховувати на запуски космічних кораблів? Чому б і ні. Адже в країні є величезний науково-виробничий потенціал в космічній галузі. І амбітні мрії українців щодо підкорення космічного простору зовсім скоро можуть перетворитися на реальність.

За повідомленням народного депутата Дмитра Наталухи, українська влада попередньо домовилася про запуск вітчизняного супутника "Січ 2-1" на земну орбіту за допомогою компанії SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску. Україна може запустити супутник "Січ 2-1" вже до 30-річчя Незалежності.

Як пояснив Наталуха, який очолює парламентський комітет з питань економічного розвитку, тема запуску "Січ 2-1" обговорювалася в високих кабінетах вже не один місяць. Активно в цьому напрямку почали працювати з березня 2020 року, правда, вартість такого задуму тоді варіювалася в ціновому діапазоні від 8 до 12 мільйонів доларів. Шляхи реалізації понадамбітної ідеї спільно шукали представники Міністерства економіки, парламентського комітету на чолі з Наталухою, конструкторського бюро "Південне" і, звичайно, команди Держкосмічного агентства.

"Щоб зрозуміти всю серйозність намірів, варто згадати, що тодішній глава Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко під камери пообіцяв знайти в обласному бюджеті 1 млн доларів США на запуск супутника, якщо цей проєкт зрушиться з місця", - згадує Наталуха в своїй публікації на Facebook.

Хоча мрія здавалася нездійсненною, в кінці 2020 року українські чиновники вийшли на контакт з американською компанією SpaceX, творцем якої є знаменитий Ілон Маск. І справи пішли вперед семимильними кроками. Як пояснює Дмитро Наталуха, сьогодні можна стверджувати, що Україна попередньо узгодила з організацією тонкощі ймовірно укладеного контракту. При цьому ціна запуску фантастично знизилася, щонайменше у вісім разів - тепер "Січ 2-1" може полетіти в космос всього за 1 мільйон доларів. Уже найближчим часом відповідні документи можуть бути підписані, тому залишиться тільки вирішувати різні поточні питання, що стосуються непростої процедури подорожі на орбіту.