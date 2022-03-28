У Барселоні стартувала найбільша виставка мобільних технологій MWC 2021

22:17 29 червня Київ, Україна

Всесвітня виставка Mobile World Congress 2021, яка стартувала в іспанській Барселоні, це одна з найбільших подій у сфері телекомунікацій.

Цього року виставка проходить вперше в гібридному форматі: деякі сесії і спікери будуть брати участь офлайн, деякі - тільки онлайн.



Всесвітній мобільний конгрес 2021 не побачить запусків продуктів на ринок або стендів, повних новітніх технічних розробок, через відмову від участі великих вендорів. Пандемія, схоже, змінила тематику конгресу. Однак це зовсім не означає, що на MWC 2021 нічого цікавого не покажуть.





Головна тема цього року - 5G і технологічний гуманізм, що означає, що люди повинні бути в центрі технологій, це важливо. Тема 5G буде присвячена новим враженням, які змінять наше життя з точки зору надвисокої чіткості і можливості нетворкінгу.

Одна із зірок шоу - Telco DR, компанія-початківець, що працює над програмними системами загальнодоступної хмари.

Крім того, відбудеться виступ Ілона Маска (Elon Musk). Глава космічної компанії SpaceX розповість про розвиток і перспективи супутникового інтернету Starlink.

Загалом, нас чекає маса цікавого, незважаючи на відсутність деяких компаній. В якомусь сенсі це може бути і на краще: більше уваги журналістів отримають стартапи і менш великі компанії, які нерідко представляють дуже цікаві та інноваційні продукти.