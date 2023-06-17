Сінгапур: Поліція поширить роботів-офіцерів містом

18:29 16 червня Київ, Україна

Поліція Сінгапуру офіційно оголосила про свої плани щодо масштабного поширення роботів-офіцерів по всій території міста з подальшим збільшенням їхньої чисельності.



Згідно з інформацією, поданою виданням The Register, після успішного п'ятирічного періоду тестування роботизовані патрулі стануть невіддільною частиною міської інфраструктури.



Перші патрульні роботи були застосовані у Сінгапурі під час параду у 2018 році, де вони успішно виконували функції забезпечення безпеки. У період пандемії COVID-19 поліція значно збільшила кількість роботів-офіцерів для контролю за дотриманням соціального дистанціювання.



З початку червня 2019 року роботи-патрулі вже активно застосовуються в Чангі, одному з найбільших аеропортів Сінгапуру, де їхнім головним завданням є забезпечення безпеки дорожнього руху.



У квітні 2023 року в Терміналі 2 аеропорту Чангі було встановлено два нових покращених робота-патруля, оснащених камерами, що обертаються, мигалками, сиренами і висувними щоглами, що підвищило їхню мобільність і ефективність.



Роботи-офіцери мають здатність безпосередньо взаємодіяти з громадськістю через вбудовані динаміки. Крім того, поліція має можливість переглядати відео в режимі реального часу, які зберігаються протягом 30 днів.



Під час пандемії COVID-19 роботи-патрулі переважно використовувалися для забезпечення безпеки поліціянтів. Однак, після зняття більшості обмежень, влада прийняла рішення залишити автономні пристрої на вулицях та в областях з високою густотою населення, щоб ефективно підтримувати громадський порядок та безпеку.