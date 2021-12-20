Цукерберг розповів про можливу телепортацію вже до 2030 року

13:51 13 березень Київ, Україна

Мріяти можна, але пам'ятайте: мрії здійснюються. Телепортація, про яку мріяв, напевно, кожен, теж може стати реальною. За твердженням глави Facebook Марка Цукерберга, вже до 2030 року ця дивовижна мрія здійсниться. Люди зможуть "переміщуватися" за допомогою розумних окулярів з підтримкою VR і зустрічатися один з одним на відстані з максимально реалістичним ефектом присутності.

В інтерв'ю виданню Information глава Facebook Марк Цукерберг розповів про величезний потенціал, який він бачить у розвитку технологій віртуальної (VR) і доповненої реальності (AR).

"Перш за все ми є соціальною компанією. Ми намагаємося робити речі, які допомагають людям спілкуватися різними способами - від особистих текстових повідомлень до відео і фото, які ви можете публікувати. Священний Грааль соціального спілкування - це можливість почуватися так, як ніби ви особисто спілкуєтеся з іншою людиною", - сказав він.

Сьогодні існують смартфони, аудіочати і відеоконференції, але всі ці технології не можуть зрівнятися з живим спілкуванням. Глава Facebook вважає, що за VR і AR стоїть майбутнє і незабаром вони приведуть до революції в соціальному спілкуванні.

Він вважає, що до 2030 року "розумні" окуляри з підтримкою VR і AR технологій, зможуть створити ефект фізичної присутності в іншому місці і ніби "телепортувати" користувача в інші місця, наприклад, в гості до друзів або в громадське місце.

"Це все призведе до якихось зовсім приголомшливих речей, ніж просто дзвінок комусь або відеочат. Можна буде просто клацнути пальцями, переміщуватися - і ось ви вже сидите в іншому місці, а вони сидять на своєму дивані і всім здається, що ви реально перебуваєте поруч", - сказав він.

Цукерберг каже, що AR-окуляри в майбутньому повинні будуть безперешкодно ділитися інформацією і робити дії, коли цього захоче власник. Іншими словами, окуляри повинні будуть читати думки користувача.

Крім того, гаджет буде підтримувати набір тексту за допомогою віртуальної клавіатури. Для цього до комплекту окулярів буде додаватися браслет, який буде зчитувати рухи рук.

Щоб здійснити задумане, Facebook вже працює над функцією електроміографії зап'ястя (ЕМГ).

"М'язові сигнали, які можна зчитувати через зап'ястя, настільки чіткі, що браслет зможе виявляти рухи пальця навіть в межах міліметра. Це зробить управління віртуальними об'єктами максимально легким і зручним. В кінцевому підсумку, система буде зчитувати не саме рух, а намір його зробити" , - заявляє мільярдер.

Однією з переваг такої "телепортації" Цукерберг називає екологічність. Зокрема, він вважає, що ці технології будуть сприяти зниженню необхідності людей переміщатися, а завдяки цьому зменшаться обсяги поїздок і, відповідно, викиди вуглекислого газу.

Глава Facebook також розповів, що розвиток VR призведе до створення так званих віртуальних аватарів людини - цифрового 3D-образу людини.

"Одна з речей, яка мене дуже надихає, - це технології, що дозволяють фіксувати і відстежувати не тільки міміку, але і рухи очей. Просунуті сенсори можуть дати надзвичайно реалістичні аватари, за допомогою яких можна буде спілкуватися один з одним", - розповів Цукерберг.

Відомо, що зараз Facebook працює над окулярами віртуальної реальності у співпраці з фірмою Ray-Ban. Планується, що вони вийдуть в 2021 році і будуть оснащені системою голосового управління, підключеною до смартфона.