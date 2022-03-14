тестовий пост новий 104

16:30 19 жовтня Київ, Україна

У Бердичеві правоохоронці під час патрулювання вулиць помітили підозрілого хлопця. Під час обшуку у нього виявили бойову гранату. Про це "Журналу Житомира" повідомляє поліція Житомирської області. "Увечері посилений наряд поліції і нацгвардейцев, патрулюючи один з мікрорайонів г. Бердичева, звернули увагу на підозрілу поведінку перехожого. При появі правоохоронців чоловік помітно занервував і невдало спробував сховатися з поля зору патрульних. Після нетривалого переслідування втікача таки затримали. Ситуація швидко прояснилася під час поверхневого огляду: при собі молода людина зберігав корпус ручної гранати і детонатори ", - розповідають в поліції. На місце прибула слідчо-оперативна група і фахівці вибухо-технічної служби. За попередніми висновками фахівців, вилучена боєприпас є гранатою РГД-5 з підривачем типу УЗРГМ і міг становити небезпеку. Зараз він спрямований на експертне дослідження. 23-річного жителя Бердичівського району, який носив з собою боєприпас, поліцейські затримали. Про хлопця відомо, що він є обвинуваченим у самовільне залишення військової частини і ухиляється від суду.