Президент підтримав відеодзвінком збірну України перед матчем в плей-офф Чемпіонату Європи

"Мав приємну розмову - подзвонив хлопцям з нашої збірної України, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Привітав з Днем народження Андрія Пятова. Наші футболісти добре мотивовані і здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними будуть 40 млн українців", - написав Зеленський.