Президент підтримав відеодзвінком збірну України перед матчем в плей-офф Чемпіонату Європи

У форматі відеодзвінка президент України звернувся до української збірної з футболу з напутньою промовою. Президент побажав спортсменам перемоги перед матчем 1/8 фіналу Чемпіонату Європи 2020 зі Швецією.
Напередодні Зеленський оприлюднив відеозвернення, закликавши співвітчизників записувати відео на підтримку збірної перед грою зі шведами.
Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи.
Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи.
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