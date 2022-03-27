Президент підтримав відеодзвінком збірну України перед матчем в плей-офф Чемпіонату Європи

10:45 29 червня Київ, Україна

У форматі відеодзвінка президент України звернувся до української збірної з футболу з напутньою промовою. Президент побажав спортсменам перемоги перед матчем 1/8 фіналу Чемпіонату Європи 2020 зі Швецією.
"Мав приємну розмову - подзвонив хлопцям з нашої збірної України, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Привітав з Днем народження Андрія Пятова. Наші футболісти добре мотивовані і здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними будуть 40 млн українців", - написав Зеленський.
Напередодні Зеленський оприлюднив відеозвернення, закликавши співвітчизників записувати відео на підтримку збірної перед грою зі шведами.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи.