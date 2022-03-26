Місце в чвертьфіналі Євро-2020 за результатами пенальті отримала Швейцарія

Збірна Швейцарії завоювала місце в чвертьфіналі Євро-2020, обігравши з рахунком 5:4 збірну Франції. Долю команди вирішило пенальті.
Основний час зустрічі, що відбулася в Бухаресті, завершився з рахунком 3:3, в додатковий час переможець не визначився. У серії пенальті успішніше виявилися швейцарці (5:4).
На 15-й хвилині після точного удару у виконанні Харіса Сеферовича збірна Швейцарія повела в рахунку.
На 55-й хвилині футболіст швейцарської збірної Рікардо Родрігес не зміг реалізувати пенальті, його удар з 11-метрової позначки відбив французький голкіпер Юго Льоріс. Після цього на 57-й і 59-й хвилинах форвард збірної Франції Карім Бензема вразив ворота суперника і рахунок став 2:1 на користь його команди.
На 75-й хвилині Поль Погба зміцнив перевагу французів в рахунку.
Франції, однак, не вдалося втримати перевагу в два м'ячі в основний час: на 81-й хвилині знову відзначився Сеферович, на 90-й гол провів Маріо Гавранович.
У чвертьфіналі Швейцарія зіграє з Іспанією, яка раніше в понеділок з рахунком 5:3 завдала поразки Хорватії, вирвавши перемогу в додатковий час. Матч відбудеться 2 липня в Санкт-Петербурзі.
Основний час зустрічі, що відбулася в Бухаресті, завершився з рахунком 3:3, в додатковий час переможець не визначився. У серії пенальті успішніше виявилися швейцарці (5:4).
На 15-й хвилині після точного удару у виконанні Харіса Сеферовича збірна Швейцарія повела в рахунку.
На 55-й хвилині футболіст швейцарської збірної Рікардо Родрігес не зміг реалізувати пенальті, його удар з 11-метрової позначки відбив французький голкіпер Юго Льоріс. Після цього на 57-й і 59-й хвилинах форвард збірної Франції Карім Бензема вразив ворота суперника і рахунок став 2:1 на користь його команди.
На 75-й хвилині Поль Погба зміцнив перевагу французів в рахунку.
Франції, однак, не вдалося втримати перевагу в два м'ячі в основний час: на 81-й хвилині знову відзначився Сеферович, на 90-й гол провів Маріо Гавранович.
У чвертьфіналі Швейцарія зіграє з Іспанією, яка раніше в понеділок з рахунком 5:3 завдала поразки Хорватії, вирвавши перемогу в додатковий час. Матч відбудеться 2 липня в Санкт-Петербурзі.
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