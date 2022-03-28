Матч Україна - Швеція закінчився з рахунком 2:1, тепер шлях в майбутній чвертьфінал Євро-2020 відкрито

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу в 1/8 фіналу Євро-2020 над Швецією (2:1): "Вирішили трохи убезпечити наші фланги. Попросили дуже багато працювати півзахисників, перебудували трохи позицію Ярмоленка. Намагалися контролювати гру, не завжди виходило, але команда повністю виконала мою установку. Ми не поспішали, ми переводили м'яч з флангу на фланг, так ми і забили перший гол. У нас немає проблем з нестандартними рішеннями. Ми знали, як команда буде грати з перших хвилин. Знали, хто може посилити. Той план, що ми вибрали - спрацював.