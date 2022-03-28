Матч Україна - Швеція закінчився з рахунком 2:1, тепер шлях в майбутній чвертьфінал Євро-2020 відкрито

Українська збірна з футболу вперше вийшла в чвертьфінал. Долю спортсменів вирішив гол Довбика в екстратаймі.
Рахунок в матчі на 26 хвилині відкрили українці, гол на рахунку Зінченка. На 42 хвилині шведи відігралися завдяки удару Форсберга і рикошету.
В основний час виявити переможця не вдалося, команди продовжили боротьбу за вихід в 1/4 фіналу Євро в екстратаймі.
На 121 хвилині Довбик головою з флангу забив гол у ворота супротивника.
Таким чином, Україна виходить у чвертьфінал Євро. У найближчу суботу, 3 липня, наша збірна зустрінеться на полі зі збірною Англії.
Рахунок в матчі на 26 хвилині відкрили українці, гол на рахунку Зінченка. На 42 хвилині шведи відігралися завдяки удару Форсберга і рикошету.
В основний час виявити переможця не вдалося, команди продовжили боротьбу за вихід в 1/4 фіналу Євро в екстратаймі.
На 121 хвилині Довбик головою з флангу забив гол у ворота супротивника.
Таким чином, Україна виходить у чвертьфінал Євро. У найближчу суботу, 3 липня, наша збірна зустрінеться на полі зі збірною Англії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі