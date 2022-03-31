3 липня відбудеться матч між Україною та Англією - анонс гри

Сьогодні, 3 липня, відбудеться матч між збірною України та Англії в рамках чемпіонату Європи з футболу 2020. Гра ¼ фіналу Євро-2020 відбудеться в Римі. Українці зможуть насолодитися грою о 22.00. Безумовно, вся країна сподівається, що українська збірна вперше зможе вийти в півфінал такого чемпіонату.

На Євро-2020 збірна України вже переписала свою історію - "жовто-сині" вперше вийшли спершу в плей-офф ЧЄ, потім вперше в чвертьфінал, а тепер можуть підкорити небачену висоту - півфінал стане кращим результатом команди на великих турнірах (на ЧС вже також вдавалося доходити до чвертьфіналу).

Свій шлях на Євро-2020 Україна почала з поразки від Нідерландів (2:3), потім в непростому матчі змогла обіграти Північну Македонію (2:1), а в третьому турі групового етапу поступилася Австрії (0:1).

У підсумку українській збірній довелося чекати результатів в інших групах, і удача посміхнулася "жовто-синім". Вони стали четвертими з шести серед команд, які зайняли треті місця, а, значить, вийшли в плей-офф. При цьому Україна ще й отримала більш зручного суперника (Швецію), ніж Австрія, що її обіграла (Італію).

В 1/8 фіналу Україна, завершивши основний час матчу зі шведами внічию, змогла вирвати перемогу перед самою серією пенальті. Українці забили, граючи в більшості - відзначився Артем Довбик, який вперше з'явився на полі на Євро-2020.

Перед чвертьфіналом найбільшу стурбованість викликає фізична форма збірної України. Вже проти Австрії Україна виглядала втомленою, а в матчі зі Швецією ще й провела овертайм. Обнадіює те, що футболісти, які виходили на заміну в матчі зі Швецією, виглядали досить непогано.

У збірну України не вірять ні англійські експерти, ні багато інших (наприклад, Жозе Моурінью впевнений, що далі пройде Англія), але Олександр Зінченко назвав гру проти англійців "матчем життя", і як мінімум з настроєм проблем у нашої збірної бути не повинно.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко:

"Ми розуміємо, що суперник є фаворитом, але ми також знаємо наші сильні сторони. Ми вже показали на турнірі характер і наші принципи гри, від яких ніколи не будемо відходити. Це такий фундамент нашої команди. Я знаю, що нас чекає важкий матч, але у моїх гравців є характер. Постараємося його показати".

Хто не зіграє?

Розташування збірної України на Євро-2020 через травми вже покинули Денис Попов і Артем Бєсєдін, а Олександр Зубков ще не готовий грати - він займається за індивідуальною програмою.

Орієнтовні склади

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Зінченко, Ярмоленко, Яремчук

Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Хендерсон, Маунт, Фоден, Стерлінг, Кейн