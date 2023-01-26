Значення нового пакету військової допомоги від США

21:06 25 січня Київ, Україна

Україна ще не отримала БМП «Bradley» та аналогів із Німеччини та Франції, як США оголосили про швидке завершення комплектування нового пакету військової допомоги. Окрім практичної користі нові одиниці бронетехніки відіграють важливу політичну роль.

Постачання бойових машин піхоти західного зразка дозволило подолати черговий бар'єр у постачанні озброєння Україні. Невдовзі Київ має почати отримувати важкі німецькі танки "Leopard 2" . У той же час, усієї номенклатури зброї, перерахованої українським урядом, необхідної для якнайшвидшого завершення війни, західні партнери ще не почали постачати, і нове надсилання чергового масштабного пакету військової допомоги зі США може це виправити.

Америка формує для України новий, один із найбільших пакетів військової підтримки. За попередніми даними, до нього увійдуть БМТБ (броньована машина з важким озброєнням) «Stryker».

Ця машина заслужила високі оцінки експертів під час її використання в Іраку.. У тому числі російські критики також дали «Stryker» позитивні відгуки.

Полковник Роберт Браун, командир 1-ї механізованої бригади 25-ї піхотної дивізії, заявив: “Протягом року, що ми тут (в Іраку), у нас потрапило 115 гранат РПГ.. І жодна не пробила "Stryker". Жодна. Жодний кулеметний вогонь не пробив «Stryker». Від влучення РПГ у нас був один загиблий, він стояв у відкритому люку, а супротивник вів вогонь з даху будівлі. Але жодна граната РПГ не пробила «Stryker». 115 попадань, це фантастична машина”.

Але найважливіше, що американська БМТВ вважається проміжним етапом між БМП Bredley і танками Abrams. При цьому аналітики з великою ймовірністю припускають, що в новому військовому пакеті від США, які запитують Україна ракет «ATACAMS» і важких танків «Abrams» не буде. У той же час, якщо Німеччина оголосить про зняття заборони на постачання «Leopard 2» для країн ЄС, а також хоча б зробить заяву про надання важких машин із власних запасів, хай і в середньостроковій перспективі, ймовірно після отримання «Stryker», Україна почне отримувати і Abrams.

Прогнози щодо цього обнадіюють, оскільки канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі публічно заявив: “Щоб війна закінчилася, Росія має програти. Ось чому постійно постачаємо Україні велику кількість озброєнь за тісних консультацій з нашими партнерами”.

На тому ж майданчику, Анджей Дуда, президент Польщі, зазначив, що Росія готує новий масштабний наступ у лютому-березні 2023 року.. У зв'язку з цим він закликав міжнародне співтовариство почати постачати Києву більше танків.

Голова комітету Палати представників США з міжнародних справ Майкл Маккол і голова комітету зі збройних сил Майк Роджерс закликали уряди США та Німеччини надати Україні танки та далекобійні ракети: “Урядам Байдена та Шольца час наслідувати приклад наших британських та східноєвропейських союзників: танки «Leopard , «ATACMS» та інші високоточні боєприпаси великої дальності мають бути схвалені негайно”.

У ході візиту до Канади глава МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі підтвердив передачу Києву британських важких танків «Challenger 2» у кількості 14 штук і додав, що Лондон, крім перерахованого озброєння, додатково передасть більше 200 одиниць бронетехніки та боєприпасів до них. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін на майданчику в Давосі наголосила, що війна має закінчитися перемогою України, інакше "ми побачимо десятиліття подібної поведінки" з боку Росії. Більш того,

Джо Байден висловив підтримку Києву в намірі завдавати ударів по Криму. Він заявив, що США допоможуть ЗСУ “націлитись” на військові об'єкти агресора на півострові, щоб “показати, що противник більше не контролює цю територію”.

«Мабуть, Захід нарешті починає працювати на повну силу. Якщо обіцяна допомога почне надходити хоча б найближчими тижнями, Україна отримає все необхідне для стрімкого наступу та деокупації територій. У разі ж масштабного наступу противника, Київ матиме все необхідне для успішного відбиття атаки та наступної контратаки. Можливо, в тому числі тому українські партнери так активізувалися в останні кілька днів, щоб агресор, при спробі нового наступу, не зміг завдати важкого удару по ЗСУ і не захопив раніше деокуповані території. На Заході засвоїли урок 24 лютого і тепер ясно, що українці не лише не здадуться, а й продовжать відкидати супротивника аж до кордонів 1991 року», - вважають українські експерти.