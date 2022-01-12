Журналіст Bellingcat Христо Грозев розповів, чим схожі отруєння Навального, Скрипаля та Гебрева

Журналіст-розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозев вважає, що при отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального, як і при отруєнні болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева та колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, була використана отрута, яка навіть якщо не вбиває, виводить з ладу на довгий час.
Отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального схоже на отруєння болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева та колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Про це розповів журналіст-розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозев.
За словами Грозева, в отруєнь Гебрева та Навального є дві спільні риси.
"Перше - клінічна картина симптомів. В обох випадках незабаром після контакту з отруйною речовиною був період болів, який передував впаданню в кому. Симптоми коми також виглядають схоже: вона супроводжується низькою температурою. Крім того, в обох випадках симптоми коми послаблює атропін. Друга подібність - безпосередні сліди [речовини], які, схоже, знайдені в обох випадках. Це не просто інгібітори холінестерази, про які повідомили німецькі лікарі, а, як кажуть наші джерела в клініці, це їхня підгрупа, яка називається органофосфати та у яких простежується зв'язок з певним видом пестицидів ", - сказав експерт.
Він розповів, що розслідувачі Bellingcat ознайомилися з даними лабораторного аналізу Гебрева, який у 2015 році робила фінська лабораторія (вона співпрацює з Організацією із заборони хімічної зброї).
"Експерти лабораторії описують сліди в крові та сечі Гебрева як ті, що важко визначити, та які належать до групи органофосфатів, невідомі їм раніше, і які схожі на певний пестицид, але не є такими. За нашими даними з Німеччини, у випадку з Навальним дуже схожий опис слідів ", - зазначив Грозев.
За його словами, між отруєннями Навального і Гебрева, ймовірно, є і відмінності.
"Одна відмінність, хоча поки у нас немає точних даних, полягає в тому, що у Гебрева був період галюцинацій, який тривав кілька годин. Він розповідав нам, що це було щось неземне, як поганий сон: картини з великими комахами та кольоровий калейдоскоп перед очима. Ми не знаємо, чи було що-небудь схоже у Навального, тому що він швидко впав у кому ", - сказав Грозев.
Експерт нагадав, що, за даними болгарських правоохоронців, у випадку з Гебревим отруту розпорошили на дверну ручку його автомобіля (подібним чином був отруєний і Скрипаль в Великобританії).
"Це дає підстави припустити, що якщо подібна речовина була використана у випадку з Навальним, то це могло бути зроблено не в чаї, а шляхом контакту зі шкірою. Але річ у тім, що в Німеччині це не розслідується, оскільки злочин було скоєно не на території ФРН. Цим повинна займатися російська влада ", - сказав Грозев.
Він зазначив, що у випадку з отруєнням Скрипаля експертам вдалося точно встановити, що це була отруйна речовина нервово-паралітичної дії "Новачок". У випадку з Гебревим дослідники прийшли до висновку, що це була нервово-паралітична речовина з групи органофосфатів, але на момент отруєння болгарського бізнесмена їм не було відомо про "Новачок" і його склад (Гебрева отруїли у 2015 році, а Скрипаля та його дочку - у 2018 році), тому достовірно отруйна речовина встановлена не була.
"Можливо, Гебрева теж отруїли "Новачком", але зараз важко провести повторне розслідування. Я вважаю, що в обох випадках діяли одні й ті ж люди. Але це могла бути й інша речовина ... "Новачок" - це бренд певного типу отрути. Думаю, використання його як типової назви вводить в оману. Це тип отрути, який важко відстежити та який навіть якщо не вбиває, то виводить людину з ладу. Ми бачимо ті ж ефекти у випадках Скрипаля, Гебрева і тепер - Навального. Це зовсім не обов'язково повинен бути "Новачок" - все це органофосфати, які викликають стан коми та вражають нервову систему. Ми вважаємо, що вони одного виду, але це не означає, що все це - пов'язана операція ГРУ. Просто це зручна отрута для того, щоб послати сигнал і вивести людину з ладу на довгий час ", - сказав Грозев.
Вранці 20 серпня літак, на якому Навальний летів з Томська до Москви, екстрено сів в Омську через ймовірне отруєння політика. У команді опозиціонера вважають, що в чай йому підмішали токсичну речовину.
Навальний перебував в токсикореанімаціі лікарні швидкої медичної допомоги №1 в Омську без свідомості, він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
Основним робочим діагнозом Навального в російській лікарні назвали порушення обміну речовин. При цьому житель Томська Павло Лебедєв оприлюднив відео з Навальним з літака, на якому чутно, як опозиціонер кричить від болю.
Спочатку російські медики не відпускали опозиціонера на лікування до Німеччини, проте пізніше дали дозвіл на транспортування - вранці 22 серпня Навального на літаку доставили до берлінської клініки "Шаріте".
24 серпня німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли. Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Конкретну речовину в "Шаріте" поки не назвали.
За даними спільного розслідування Bellingcat і німецького журналу Der Spiegel, Навальний піддався впливу речовини з того ж сімейства органофосфатів, що і Гебрев. До них відносяться інсектициди й нервові токсини - зарин і "Новачок".
Останній раз клініка "Шаріте" повідомляла про стан Навального 28 серпня. Лікарі розповіли, що політик досі знаходиться в комі на штучній вентиляції легенів, небезпеки для його життя немає.
Генпрокуратура Росії не знайшла жодних доказів, що стосовно опозиціонера були здійснені "умисні злочинні дії".
Отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального схоже на отруєння болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева та колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Про це розповів журналіст-розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозев.
За словами Грозева, в отруєнь Гебрева та Навального є дві спільні риси.
"Перше - клінічна картина симптомів. В обох випадках незабаром після контакту з отруйною речовиною був період болів, який передував впаданню в кому. Симптоми коми також виглядають схоже: вона супроводжується низькою температурою. Крім того, в обох випадках симптоми коми послаблює атропін. Друга подібність - безпосередні сліди [речовини], які, схоже, знайдені в обох випадках. Це не просто інгібітори холінестерази, про які повідомили німецькі лікарі, а, як кажуть наші джерела в клініці, це їхня підгрупа, яка називається органофосфати та у яких простежується зв'язок з певним видом пестицидів ", - сказав експерт.
Він розповів, що розслідувачі Bellingcat ознайомилися з даними лабораторного аналізу Гебрева, який у 2015 році робила фінська лабораторія (вона співпрацює з Організацією із заборони хімічної зброї).
"Експерти лабораторії описують сліди в крові та сечі Гебрева як ті, що важко визначити, та які належать до групи органофосфатів, невідомі їм раніше, і які схожі на певний пестицид, але не є такими. За нашими даними з Німеччини, у випадку з Навальним дуже схожий опис слідів ", - зазначив Грозев.
За його словами, між отруєннями Навального і Гебрева, ймовірно, є і відмінності.
"Одна відмінність, хоча поки у нас немає точних даних, полягає в тому, що у Гебрева був період галюцинацій, який тривав кілька годин. Він розповідав нам, що це було щось неземне, як поганий сон: картини з великими комахами та кольоровий калейдоскоп перед очима. Ми не знаємо, чи було що-небудь схоже у Навального, тому що він швидко впав у кому ", - сказав Грозев.
Експерт нагадав, що, за даними болгарських правоохоронців, у випадку з Гебревим отруту розпорошили на дверну ручку його автомобіля (подібним чином був отруєний і Скрипаль в Великобританії).
"Це дає підстави припустити, що якщо подібна речовина була використана у випадку з Навальним, то це могло бути зроблено не в чаї, а шляхом контакту зі шкірою. Але річ у тім, що в Німеччині це не розслідується, оскільки злочин було скоєно не на території ФРН. Цим повинна займатися російська влада ", - сказав Грозев.
Він зазначив, що у випадку з отруєнням Скрипаля експертам вдалося точно встановити, що це була отруйна речовина нервово-паралітичної дії "Новачок". У випадку з Гебревим дослідники прийшли до висновку, що це була нервово-паралітична речовина з групи органофосфатів, але на момент отруєння болгарського бізнесмена їм не було відомо про "Новачок" і його склад (Гебрева отруїли у 2015 році, а Скрипаля та його дочку - у 2018 році), тому достовірно отруйна речовина встановлена не була.
"Можливо, Гебрева теж отруїли "Новачком", але зараз важко провести повторне розслідування. Я вважаю, що в обох випадках діяли одні й ті ж люди. Але це могла бути й інша речовина ... "Новачок" - це бренд певного типу отрути. Думаю, використання його як типової назви вводить в оману. Це тип отрути, який важко відстежити та який навіть якщо не вбиває, то виводить людину з ладу. Ми бачимо ті ж ефекти у випадках Скрипаля, Гебрева і тепер - Навального. Це зовсім не обов'язково повинен бути "Новачок" - все це органофосфати, які викликають стан коми та вражають нервову систему. Ми вважаємо, що вони одного виду, але це не означає, що все це - пов'язана операція ГРУ. Просто це зручна отрута для того, щоб послати сигнал і вивести людину з ладу на довгий час ", - сказав Грозев.
Вранці 20 серпня літак, на якому Навальний летів з Томська до Москви, екстрено сів в Омську через ймовірне отруєння політика. У команді опозиціонера вважають, що в чай йому підмішали токсичну речовину.
Навальний перебував в токсикореанімаціі лікарні швидкої медичної допомоги №1 в Омську без свідомості, він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
Основним робочим діагнозом Навального в російській лікарні назвали порушення обміну речовин. При цьому житель Томська Павло Лебедєв оприлюднив відео з Навальним з літака, на якому чутно, як опозиціонер кричить від болю.
Спочатку російські медики не відпускали опозиціонера на лікування до Німеччини, проте пізніше дали дозвіл на транспортування - вранці 22 серпня Навального на літаку доставили до берлінської клініки "Шаріте".
24 серпня німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли. Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Конкретну речовину в "Шаріте" поки не назвали.
За даними спільного розслідування Bellingcat і німецького журналу Der Spiegel, Навальний піддався впливу речовини з того ж сімейства органофосфатів, що і Гебрев. До них відносяться інсектициди й нервові токсини - зарин і "Новачок".
Останній раз клініка "Шаріте" повідомляла про стан Навального 28 серпня. Лікарі розповіли, що політик досі знаходиться в комі на штучній вентиляції легенів, небезпеки для його життя немає.
Генпрокуратура Росії не знайшла жодних доказів, що стосовно опозиціонера були здійснені "умисні злочинні дії".
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