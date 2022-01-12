Журналіст Bellingcat Христо Грозев розповів, чим схожі отруєння Навального, Скрипаля та Гебрева

Журналіст-розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозев вважає, що при отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального, як і при отруєнні болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева та колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, була використана отрута, яка навіть якщо не вбиває, виводить з ладу на довгий час.Отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального схоже на отруєння болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева та колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Про це розповів журналіст-розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозев.За словами Грозева, в отруєнь Гебрева та Навального є дві спільні риси."Перше - клінічна картина симптомів. В обох випадках незабаром після контакту з отруйною речовиною був період болів, який передував впаданню в кому. Симптоми коми також виглядають схоже: вона супроводжується низькою температурою. Крім того, в обох випадках симптоми коми послаблює атропін. Друга подібність - безпосередні сліди [речовини], які, схоже, знайдені в обох випадках. Це не просто інгібітори холінестерази, про які повідомили німецькі лікарі, а, як кажуть наші джерела в клініці, це їхня підгрупа, яка називається органофосфати та у яких простежується зв'язок з певним видом пестицидів ", - сказав експерт.Він розповів, що розслідувачі Bellingcat ознайомилися з даними лабораторного аналізу Гебрева, який у 2015 році робила фінська лабораторія (вона співпрацює з Організацією із заборони хімічної зброї)."Експерти лабораторії описують сліди в крові та сечі Гебрева як ті, що важко визначити, та які належать до групи органофосфатів, невідомі їм раніше, і які схожі на певний пестицид, але не є такими. За нашими даними з Німеччини, у випадку з Навальним дуже схожий опис слідів ", - зазначив Грозев.За його словами, між отруєннями Навального і Гебрева, ймовірно, є і відмінності."Одна відмінність, хоча поки у нас немає точних даних, полягає в тому, що у Гебрева був період галюцинацій, який тривав кілька годин. Він розповідав нам, що це було щось неземне, як поганий сон: картини з великими комахами та кольоровий калейдоскоп перед очима. Ми не знаємо, чи було що-небудь схоже у Навального, тому що він швидко впав у кому ", - сказав Грозев.Експерт нагадав, що, за даними болгарських правоохоронців, у випадку з Гебревим отруту розпорошили на дверну ручку його автомобіля (подібним чином був отруєний і Скрипаль в Великобританії)."Це дає підстави припустити, що якщо подібна речовина була використана у випадку з Навальним, то це могло бути зроблено не в чаї, а шляхом контакту зі шкірою. Але річ у тім, що в Німеччині це не розслідується, оскільки злочин було скоєно не на території ФРН. Цим повинна займатися російська влада ", - сказав Грозев.Він зазначив, що у випадку з отруєнням Скрипаля експертам вдалося точно встановити, що це була отруйна речовина нервово-паралітичної дії "Новачок". У випадку з Гебревим дослідники прийшли до висновку, що це була нервово-паралітична речовина з групи органофосфатів, але на момент отруєння болгарського бізнесмена їм не було відомо про "Новачок" і його склад (Гебрева отруїли у 2015 році, а Скрипаля та його дочку - у 2018 році), тому достовірно отруйна речовина встановлена не була."Можливо, Гебрева теж отруїли "Новачком", але зараз важко провести повторне розслідування. Я вважаю, що в обох випадках діяли одні й ті ж люди. Але це могла бути й інша речовина ... "Новачок" - це бренд певного типу отрути. Думаю, використання його як типової назви вводить в оману. Це тип отрути, який важко відстежити та який навіть якщо не вбиває, то виводить людину з ладу. Ми бачимо ті ж ефекти у випадках Скрипаля, Гебрева і тепер - Навального. Це зовсім не обов'язково повинен бути "Новачок" - все це органофосфати, які викликають стан коми та вражають нервову систему. Ми вважаємо, що вони одного виду, але це не означає, що все це - пов'язана операція ГРУ. Просто це зручна отрута для того, щоб послати сигнал і вивести людину з ладу на довгий час ", - сказав Грозев.Вранці 20 серпня літак, на якому Навальний летів з Томська до Москви, екстрено сів в Омську через ймовірне отруєння політика. У команді опозиціонера вважають, що в чай йому підмішали токсичну речовину.Навальний перебував в токсикореанімаціі лікарні швидкої медичної допомоги №1 в Омську без свідомості, він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.Основним робочим діагнозом Навального в російській лікарні назвали порушення обміну речовин. При цьому житель Томська Павло Лебедєв оприлюднив відео з Навальним з літака, на якому чутно, як опозиціонер кричить від болю.Спочатку російські медики не відпускали опозиціонера на лікування до Німеччини, проте пізніше дали дозвіл на транспортування - вранці 22 серпня Навального на літаку доставили до берлінської клініки "Шаріте".24 серпня німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли. Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Конкретну речовину в "Шаріте" поки не назвали.За даними спільного розслідування Bellingcat і німецького журналу Der Spiegel, Навальний піддався впливу речовини з того ж сімейства органофосфатів, що і Гебрев. До них відносяться інсектициди й нервові токсини - зарин і "Новачок".Останній раз клініка "Шаріте" повідомляла про стан Навального 28 серпня. Лікарі розповіли, що політик досі знаходиться в комі на штучній вентиляції легенів, небезпеки для його життя немає.Генпрокуратура Росії не знайшла жодних доказів, що стосовно опозиціонера були здійснені "умисні злочинні дії".