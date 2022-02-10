Жириновський розповів Лукашенку, як інтегруватися в Росію

11:11 19 вересень Київ, Україна

Недавня заява лідера партії ЛДПР Володимира Жириновського говорить про прямі інтереси Кремля щодо Білорусі. Він заявив, що Олександру Лукашенку необхідно піти у відпустку на 3 місяці та залишити замість себе проросійського політика, щоб парламент міг проголосувати за вступ Білорусі до складу Росії.

Гібридна війна дає свої плоди. Кремлівський блазень є певним передвісником планів Путіна. Країна-агресор продовжує здійснювати план з повернення країн колишнього соцтабору.

Жириновський стверджує, що приєднання територій, які належали радянському союзу, - історична необхідність. За його словами, всі ці країни завжди належали Росії і будь-яке протистояння нинішніх керівників країн проти приєднання до Росії буде розцінюватися як сепаратизм.

Відносно Білорусі він сказав: "Олександру Лукашенку треба піти у відпустку на 3 місяці і залишити замість себе голову уряду, нейтрального, проросійського. Нехай на цей час він вирішує всі урядові справи. Він зможе переконати парламент у правильності рішення про приєднання Білорусі до Росії. Парламент буде його рукою."

На думку Жириновського, 3-х місяців буде достатньо для того, щоб білоруський парламент зміг вирішити долю всієї країни на користь приєднання до Росії. І це рішення буде йти лише від самих білорусів.

"Білоруси зможуть тоді увійти до складу Російської Федерації до 1 січня 2021 року. Утворюються дві нові області - Могилевська та Мінська", - сказав лідер ЛДПР.

Жириновський підкреслює той факт, що нові вибори в Білорусі не потрібні, адже Лукашенко не хоче бути тим, хто програв.

Цитата: "В його власних інтересах завершити кар'єру красиво та піти на пенсію як Богдан Хмельницький, тоді він зможе увійти в російську історію як позитивний персонаж. Необхідно, щоб Білорусія приєдналася до Росії, і він як перший і останній президент країни, підпише всі необхідні документи, так буде краще для всіх. Це єдиний безболісний шлях. Російські війська не будуть же окупувати всю країну. Ми не робимо нічого поганого. У цих людей будуть нижчі ціни на нафту та газ, а також на інші енергетичні ресурси. І білоруси зрозуміють, що вони щасливі від цього приєднання", - сказав Жириновський.

Виходить, що Кремль не просто веде окупаційну політику щодо всього світу, а й намагається принизити будь-який народ, в тому числі й свій. Показати всьому світу, що немає кращих людей, ніж вони. З повноцінної держави, з суверенної країни Путін хоче зробити лише дві великі області, в черговий раз позбавити народ істинної історії та пам'яті про їхню самобутність. У Кремлі вже давно домовилися з Лукашенком про "безболісне" вирішення ситуації для "Білорусі".

Всі заяви російських і проросійських політиків про країни СНД ведуться у такому напрямку, з такою інтонацією і в такому контексті, щоб всім було зрозуміло, що вони зневажають будь-який суверенітет окремо взятого народу. Хто не з ними - той проти них.