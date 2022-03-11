Жертви "Новачка", частина 2

17:50 16 жовтень Київ, Україна

Для усунення незадоволених або небезпечних для путінського режиму передбачено покарання. Особливо затятих супротивників чекає смерть.

Більшість гине загадковою смертю. Виною тому військова хімічна зброя - отрута з групи "Новачок". Але незважаючи на те, що отрута є улюбленою зброєю Путіна, агенти Кремля не гребують й іншими методами.

Так, 23 серпня 2019 року був убитий громадянин Грузії Залімхан Хангошвілі. Він був убитий пострілом в потилицю. Кілер проїжджав на велосипеді і, проїжджаючи повз, вбив його. Перуку, пістолет і велосипед він викинув в річку і на заздалегідь приготованому скутері мав намір покинути парк, але був затриманий поліцією. Підлітки, які випадково побачили витівки кілера, викликали поліцію.

За даними поліції Берліна, затриманим виявився чоловік з підробленим паспортом на ім'я Вадима Сергійовича (прізвище замовчується). Чоловік, який в'їхав на територію Німеччини за підробленими документами, стверджував, що затримали його помилково, тому що з кимось переплутали. Відповідати по суті відмовився. Підтвердженням того факту, що це було замовне вбивство, є наявність великої суми і зворотний квиток до Росії, виявлені в орендованій квартирі кілера.

Заліхман Хангошвілі воював проти федеральних військ Росії, які вторглися вдруге в Чечню. Як відомо, причина була штучно створена ГРУ РФ за допомогою вибуху житлових будинків в декількох областях Росії. Це було зроблено для збільшення рейтингу Путіна на чергових виборах в президенти.

Саме тому, воюючи за незалежність своєї країни, Хангошвілі отримав кремлівську кулю в потилицю.

Як можна помітити, не тільки ті, хто протистоїть Кремлю зараз, але і ті, хто протистояв раніше - караються. Причому найжорсткішим методом. Також можна простежити, що ті люди, які шпигували або вели політичну діяльність, організовували журналістські розслідування, говорили правду про Путіна і його владу - отруєні. Ті, хто відкрито брав участь в бойових діях або командував військами - застрелені або підірвані.

Методи Кремля давно відомі. Переважна більшість боїться розправи і продовжує ховатися і мовчати. Ті, хто наважується говорити, або втратили все, або мають підтримку таких же однодумців, як і вони. Однак тих, хто боїться, стає менше з кожним днем. Незабаром і Захід, відмовившись від такого значного для них російського газу, зможе допомогти протестувальникам і захистити від насильницької смерті простих людей, які хочуть змін у власній країні.