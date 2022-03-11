Жертви "Новачка", частина 1

17:25 16 жовтень Київ, Україна

20 серпня 2020 року в Росії продовжилася низка замахів на політичних опонентів Володимира Путіна. Цього разу жертвою став Олексій Навальний.

Спосіб, який був обраний агентами Кремля - отруєння. У берлінській клініці, в яку переправили Навального, виявили сліди хімічної зброї з групи "Новачок". Саме тому був зроблений висновок, що опозиціонер був отруєний за прямим наказом Путіна.

Річ в тому, що отрути "Новачок" були створені радянськими вченими в 70-і роки. Вони позиціюватися як бойова хімічна зброя. Після розвалу СРСР активно використовувалися російськими спецслужбами до 2019 року. Після внесення їх до списку ОЗХЗ, за офіційними даними, було знищено всі залишки отрут. Однак, навіть якщо залишки і були знищені, то інформація про те, як зробити "Новачок", безсумнівно, залишилася.

Однією з характерних властивостей бойової хімічної зброї є повна розчинність в організмі після певного часу. Нервово-паралітична дія, спричинена "Новачком", схожа з інсультом. Таким чином, недостатньо досвідчений лікар, який прибув на місце до потерпілого, "допоможе" отруті завершити почате, не зумівши надати належну допомогу.

Це ідеальний спосіб вбити людину і не бути розкритим. Так і діє Кремль.

Навальний, як вже відомо, далеко не перша жертва, яка постраждала від цієї отрути. Відомо щонайменше ще три випадки, офіційно підтверджені, в яких був виявлений "Новачок".

У 1995 році був отруєний банкір Іван Ківіліді. Отрута була нанесена на телефонну трубку бізнесмена. В результаті він і його секретар загинули і ще 8 осіб, що побували в кабінеті, отримали травми різного ступеня тяжкості.

У 2015 році було отруєно болгарського бізнесмена, власника компанії "Емко" - Омеляна Гебрева. Його компанія спеціалізувалася на експорті зброї. У тому числі і в Грузію в 2008 році. В результаті разом з Омеляном постраждали його син і один з директорів компанії, які раніше контактували з Гебревим протягом дня.

У 2018 році були отруєні Сергій і Юлія Скрипалі. Їх знайшли в парку міста Солсбері. Також постраждав і поліціянт, який їх виявив. Сергій Скрипаль раніше працював на зовнішню розвідку Росії.

Варто відзначити, що отрута є нехай і улюбленою зброєю для "ізгоїв" Кремля, але не єдиною. До супротивників Путіна застосовують і типових кілерів, які здатні розстріляти нещасного серед білого дня.

Продовження в наступній статті.