Зеленський закликав до деокупації Чорного та Азовського морів

20:14 27 вересня Київ, Україна



Виступаючи перед Генеральною Асамблеєю та Радою Безпеки ООН, президент Володимир Зеленський рішуче наголосив на меті України деокупувати всі захоплені агресором території, включаючи українські територіальні води у Чорному морі. Водночас він застеріг від будь-яких компромісів з Росією за принципом “земля в обмін на світ”. Рішучості президенту надали успішно удари по об'єктах Чорноморського флоту окупантів у порту та на морі.



В ООН Зеленський запропонував, здавалося б, необхідне нагадування про те, що принцип територіальної цілісності означає очищення окупаційних сил із території суверенної держави.. У практичному плані президент визначив цілі оборонної війни України в такий спосіб.



По-перше, “повний виведення всіх російських військ та військових формувань, у тому числі Чорноморського флоту Росії або його діркових корит, що залишилися, а також виведення всіх російських найманих та воєнізованих формувань з усієї суверенної території України в межах міжнародно-визнаних кордонів 1991 року”. По-друге: “повне відновлення ефективного контролю України над усім державним кордоном та винятковими економічними зонами, у тому числі у Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. Тільки виконання цих двох пунктів призведе до чесного, надійного та повного припинення бойових дій”.Президент України додав, що "депортовані люди мають повернутися додому, а окупанти мають повернутися на свою землю".

. І це стосується не тільки України" :

Зеленський також назвав деокупацію територіальних вод та виняткових економічних зон України глобальним інтересом. Вказуючи на блокаду Росією морських портів України та авіаудари по річкових портах з метою паралізувати експорт зерна, він наголосив на подвійній меті агресора: “Це очевидна спроба Росії перетворити нестачу продовольства на зброю на світовому ринку, щоб добитися повного чи часткового визнання окупації українських територій.



На неросійські пропозиції зупинити війну через українські територіальні поступки Зеленський відповів побічно: “Я знаю про спроби здійснити якісь тіньові угоди за лаштунками”. Він назвав відмову України зразком поведінки, яку інші країни могли б наслідувати, якби вони зазнали агресії та вторгнення: “Український приклад тягне за собою можливість повного відновлення вашої території та суверенітету, замість того, щоб бачити, як ваші землі розділені і ви змушені підкорятися військовому чи політичному тиску”.



Зеленський також підкреслив, хоч і коротко, цілі війни Росії проти України з погляду класичної європейської силової політики. Ця ясність виникає досить рідко в дебатах, що продовжуються, які часто віддають перевагу ефемерним обгрунтуванням війни. Таким чином, Зеленський нагадав західним державам, що "мета Росії - перетворити нашу землю, наших людей, наші життя, наші ресурси на зброю проти вас, проти міжнародного порядку, заснованого на правилах". Це пояснення (за винятком сучасного доповнення) вписується як у боротьбу за Україну в минулих європейських війнах, так і в цю війну. Кремлю вдавалося після кожної минулої війни приєднувати українські території, населення, ресурси до російських, схиляючи європейський баланс сил на власну користь. Це також було фундаментальною мотивацією нинішньої російської війни із самого початку.

Деокупація чорноморських і прибережних територій України, безсумнівно, є найбільш помітним посилом у виступах Зеленського в ООН. На даний момент це найбільш повна та компактна заява Києва з цього питання, що поєднує національні та глобальні перспективи, а також стратегічні та економічні міркування. Це також опосередковано вказує на невідповідність цілей України та західної дипломатії. На Заході співвідносять свою позицію щодо Криму відповідно до так званих російських "червоних ліній" і добровільно накладених Заходом обмежень "не ескалації". Це накладає обмеження на постачання всієї необхідної Україні зброї.



Україна не відновить свій суверенітет і не зможе розвиватися економічно, поки Росія утримує Крим. Близько 80% загального обсягу експортно-імпортної торгівлі України за роки, що передували війні, проходило через українські порти на Чорному та Азовському морях. Проте контроль Росії над Кримом та частинами українського узбережжя дозволив Росії запровадити військово-морську блокаду України.. Це також дозволяє агресору домагатися економічних та політичних поступок від Заходу в обмін на просте пом'якшення блокади (як у випадку із зерновою угодою) або повне відновлення блокади, коли Росія вийшла з цієї угоди. Великі західні інвестори навряд чи почуватимуться впевнено, вкладаючи кошти в Україну, поки Росія зможе блокувати морську торгівлю країни та завдавати ударів по нашій інфраструктурі.



Росія продемонструвала, чого вона може досягти, маючи Крим у своїх руках. І це стосується не лише України. Агресор дуже ефективно перешкоджав та порушував судноплавство у виняткових економічних зонах інших країн на Чорному морі. Росія також загрожувала бурінням там морської нафти та газу, залякувала Туреччину у військовому та дипломатичному відношенні, утримувала західні військово-морські держави від входу до Чорного моря та зберегла потенціал відкриття сухопутного коридору до кордонів Молдови та Румунії. Жодне "мирне врегулювання" не буде життєздатним у Чорноморському басейні, поки російський флот та інші військові активи залишаються у своєму кримському притулку. Однак їхнє виведення або повне знищення змусить російський Чорноморський флот залишити півострів і більше туди не повертатися.