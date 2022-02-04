Зеленський відкрив міжнародні військові навчання Rapid Trident - 2020 або Швидкий Тризуб - 2020

12:49 17 вересень Київ, Україна

Володимир Зеленський взяв участь у відкритті масштабних міжнародних військових навчань Rapid Trident - 2020 («Швидкий Тризуб - 2020») у Львівській області.



Президент заявив, що радий почати свій візит до Львівської області з відвідування Міжнародного центру миротворчості та безпеки, і привітав усіх з початком "масштабних міжнародних навчань".



Також Зеленський нагадав, що інтеграція до Північноатлантичного альянсу (НАТО) є стратегічною метою України, тому потрібно максимально швидко досягти сумісності Збройних сил України з арміями країн НАТО, а також активізувати реформи для отримання членства в НАТО.



За словами українського лідера, вчення Rapid Trident-2020 року - важливий крок на шляху до НАТО, вони повинні підвищити рівень підготовки та оперативності українських військ, а також поліпшити сумісність штабів України, США та інших членів НАТО.

Крім Збройних Сил України та США, участь в навчаннях візьмуть військовослужбовці з Німеччини, Данії, Румунії, Литви, Польщі, Канади та Великобританії. Загальна чисельність особового складу, який буде залучений до цих багатонаціональних навчань, складе близько 4000 осіб.