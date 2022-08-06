Зеленский год на посту президента - успех или провал

13:50 18 травня Київ, Україна

Перший рік дуже важливий для будь-якого президента, він оперделяет якими будуть міжнародні відносини, які зрушення відбуваються всередині країни. Підсумки року презіденствованія Володимира Зеленського

За рік Зеленський дав 435 обіцянок (сюди входять і передвиборні, і програмні, і поточні): виконав 86 обіцянок (20%), провалив - 50, 299 - залишаються в процесі виконання.



Володимир Зеленський вже рік на посаді президента. Ми зібрали топ виконаних і провалених обіцянок глави держави.



фото: Підсумки року президента



Одне з розчарувань року - проведення приватизації держпідприємств. У жовтні Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом планує продати десятки об'єктів. У державному бюджеті було закладено очікуваний дохід від приватизації на рівні 12 млрд грн. Але до сих пір жоден великий об'єкт не був проданий, а в оновленій версії бюджету прибуток за цією статтею знизили до 500 млн грн.



Також Зеленський не виконав ще одну обіцянку, «підхоплене» від своїх попередників - запустити Службу фінансових розслідувань. Обіцянка президент дав у вересні, але точних термінів не назвав, сказав «скоро». У жовтні відповідний законопроект в першому читанні схвалила Верховна рада, але за станом на березень його вже зняли з розгляду. З огляду на, що зараз немає навіть законодавчої ініціативи для запуску служби, зобов'язання вважаємо невиконаним.



Не так давно Володимир Зеленський запевняв, що в уряді буде окремий профільний міністр з питань промисловості.



«В принципі, повинен бути окремий міністр або віце-прем'єр-міністр з питань промисловості. Ми це зробимо. Я вам гарантую », - заявив Зеленський на наступний день після призначення прем'єром Дениса Шмигаль. На даний момент Кабмін практично сформований, залишилося три виконуючих обов'язки міністрів: культури, молоді та спорту (одне відомство), енергетики та захисту навколишнього середовища, а також освіти і науки. Міністром економіки, торгівлі і сільського господарства призначений Ігор Петрашко, він один відповідає за всі ці напрямки, а окреме міністерство по промисловості так і не створили.



У процесі перегляду державного бюджету через пандемію коронавируса президент пообіцяв, що витрати на наукову діяльність скорочувати не будуть. Можливо, Зеленський не встиг ознайомитися з напрацюваннями Кабміну, тому що витрати урізали значно: на наукову і науково-технічну діяльність вузів і наукових установ скоротили на 11,5 млн грн, Фонд президента щодо підтримки освіти, науки і спорту, програму підтримки пріоритетних напрямків наукових досліджень повністю позбавили фінансування. Крім того, на 225,5 млн грн скоротили забезпечення діяльності Національного фонду досліджень.





Топ-5 виконаних обіцянок Зеленського



Одне з головних подій минулого року - повернення полонених українців додому. У день другого туру виборів Володимир Зеленський заявив, що зробить все можливе для звільнення українських моряків. 7 вересня після тривалих переговорів відбувся обмін полоненими і ув'язненими між Україною і Росією. Додому повернулися 35 українців, у тому числі 24 моряка, яких РФ полонила в Азовському морі.



Одне з топових подій вже цього року - прийняття земельної реформи. У березні президент запевнив, що в законодавство будуть внесені зміни щодо запуску ринку землі, і 31 березня після розгляду тисяч поправок Верховна рада прийняла законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення». Зеленський підписав його 28 квітня, ринок землі має запрацювати з 1 липня 2021-го.



Також Зеленський виконав обіцянку забезпечити безперебійні поставки газу на європейський ринок. Обіцянка він давав в контексті переговорів з Росією про продовження контракту на транзит газу. 30 грудня «Нафтогаз», Оператор ГТС України і «Газпром» підписали пакет угод для забезпечення транзиту російського газу в Європу на найближчі п'ять років. Україна буде отримувати від цього гарантований дохід, а європейські країни - стабільні поставки газу.



Восени глава держави пообіцяв, що для ветеранів АТО і ООС будуть введені кредитні пільги на житло: «Це будуть і кредитні пільги, тому що дуже багато з них хочуть взяти навіть не безкоштовно квартиру, а в лізинг, тому що багато хто з них працюють і мають можливість платити за свою квартиру, але немає можливості платити дуже високі відсотки по кредитах ».



У листопаді Кабмін затвердив порядок використання коштів, передбачених у бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту переселенцям і учасникам АТО / ООС. На реалізацію проекту передбачено 200 млн гривень. Ветерани і переселенці самі повинні вибрати житло, під яке хочуть отримати кредит і сплатити тільки 6% вартості нормативної площі. Термін кредитування - до 20 років, процентна ставка - 3% річних. «Слово і діло» буде стежити за тим, як фінансують програму, але обіцянку - виконано.



Ще одне досягнення Зеленського, на цей раз - в сфері діджіталізаціі. Він виконав обіцянку про те, що українці за допомогою смартфона зможуть засвідчувати особистість. У квітні уряд прийняв постанову «Про реалізацію експериментального проекту по застосуванню паспорта громадянина України у формі картки в електронному вигляді і паспорта громадянина України для виїзду за кордон в електронному вигляді». Тепер паспорта в смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.





Вибори на Донбасі і «інвестиційна няня»: які обіцянки президента потрібно виконати незабаром



У листопаді в Україні повинні пройти місцеві вибори. Зеленський, в свою чергу, пообіцяв, що забезпечить проведення виборів і на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Члени команди президента теж повторюють цю тезу, умови для проведення виборів колишні: контроль над кордоном, проведення виборів відповідно до Конституції і законодавства України. Але як саме це буде реалізовуватися, поки неясно.



Ще одна обіцянка щодо виборів, але вже більш довгострокове -українці зможуть голосувати за допомогою смартфона, принаймні на виборах одного з органів влади. Це нововведення стало в нагоді б в умовах пандемії і карантину.



В кінці минулого року президент запевнив, що розслідування справ Майдану будуть завершені. Виконання цієї обіцянки, звичайно, залежить від правоохоронних органів. Восени в партії «Слуга народу» вибухнув скандал: з'ясувалося, що у депутата Романа Іванісова є судимість за згвалтування. Зеленський пообіцяв, що якщо інформація підтвердиться офіційно, Іванісова не тільки виключать з партії, але і позбавлять мандата. Інформацію про судимість підтвердили в Генеральній прокуратурі, і Іванісова вигнали з фракції і партії. Однак президент поспішив обіцяти позбавлення мандата: згідно із Законом України Іванісов вправі залишатися позафракційним безпартійним народним депутатом . У такому статусі він і працює в Раді, а Зеленський провалив обіцянку.Топ-5 виконаних обіцянок ЗеленськогоОдне з головних подій минулого року - повернення полонених українців додому. У день другого туру виборів Володимир Зеленський заявив, що зробить все можливе для звільнення українських моряків. 7 вересня після тривалих переговорів відбувся обмін полоненими і ув'язненими між Україною і Росією. Додому повернулися 35 українців, у тому числі 24 моряка, яких РФ полонила в Азовському морі.Одне з топових подій вже цього року - прийняття земельної реформи. У березні президент запевнив, що в законодавство будуть внесені зміни щодо запуску ринку землі, і 31 березня після розгляду тисяч поправок Верховна рада прийняла законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення». Зеленський підписав його 28 квітня, ринок землі має запрацювати з 1 липня 2021-го.Також Зеленський виконав обіцянку забезпечити безперебійні поставки газу на європейський ринок. Обіцянка він давав в контексті переговорів з Росією про продовження контракту на транзит газу. 30 грудня «Нафтогаз», Оператор ГТС України і «Газпром» підписали пакет угод для забезпечення транзиту російського газу в Європу на найближчі п'ять років. Україна буде отримувати від цього гарантований дохід, а європейські країни - стабільні поставки газу.Восени глава держави пообіцяв, що для ветеранів АТО і ООС будуть введені кредитні пільги на житло: «Це будуть і кредитні пільги, тому що дуже багато з них хочуть взяти навіть не безкоштовно квартиру, а в лізинг, тому що багато хто з них працюють і мають можливість платити за свою квартиру, але немає можливості платити дуже високі відсотки по кредитах ».У листопаді Кабмін затвердив порядок використання коштів, передбачених у бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту переселенцям і учасникам АТО / ООС. На реалізацію проекту передбачено 200 млн гривень. Ветерани і переселенці самі повинні вибрати житло, під яке хочуть отримати кредит і сплатити тільки 6% вартості нормативної площі. Термін кредитування - до 20 років, процентна ставка - 3% річних. «Слово і діло» буде стежити за тим, як фінансують програму, але обіцянку - виконано.Ще одне досягнення Зеленського, на цей раз - в сфері діджіталізаціі. Він виконав обіцянку про те, що українці за допомогою смартфона зможуть засвідчувати особистість. У квітні уряд прийняв постанову «Про реалізацію експериментального проекту по застосуванню паспорта громадянина України у формі картки в електронному вигляді і паспорта громадянина України для виїзду за кордон в електронному вигляді». Тепер паспорта в смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.Вибори на Донбасі і «інвестиційна няня»: які обіцянки президента потрібно виконати незабаромУ листопаді в Україні повинні пройти місцеві вибори. Зеленський, в свою чергу, пообіцяв, що забезпечить проведення виборів і на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Члени команди президента теж повторюють цю тезу, умови для проведення виборів колишні: контроль над кордоном, проведення виборів відповідно до Конституції і законодавства України. Але як саме це буде реалізовуватися, поки неясно.Ще одна обіцянка щодо виборів, але вже більш довгострокове -українці зможуть голосувати за допомогою смартфона, принаймні на виборах одного з органів влади. Це нововведення стало в нагоді б в умовах пандемії і карантину.В кінці минулого року президент запевнив, що розслідування справ Майдану будуть завершені. Виконання цієї обіцянки, звичайно, залежить від правоохоронних органів.

Особливу обіцянку у Зеленського є для інвесторів, які вкладатимуть в Україну більше 100 млн доларів. З ними буде працювати «інвестиційна няня». «Кожному інвестору, великої компанії, яка приведе в Україну 100 млн доларів і більше, ми забезпечимо окремий контракт з державою. Саме держава вас буде захищати. У вас буде менеджер - investment nanny, який говорить на п'яти мовах, і 24/7 цей менеджер буде з вами працювати. Будь-яке питання, будь-яка проблема буде вирішуватися в контакті з цим менеджером », - розповів президент на форумі в Давосі. Поки зроблений тільки маленький крок для реалізації ідеї: в Офісі президента повідомили, що розробили відповідний закон.



Під час опалювального сезону 2020-2021 років Зеленський обіцяв зменшити тарифи майже вполовину. Для цього, як сказав президент, знайшли «цікаве рішення». Взимку - побачимо.