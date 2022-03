Зеленський демонтує стару судову систему, а разом з нею - вплив РФ і олігархів

20:05 04 листопада Київ, Україна

Навіть на тлі виборів в Америці і терактів у Відні новини України були і залишаються цікавими для європейців.

І мова йде не тільки про очікування реформ або про традиційний філософський неспокій, який широко практикує Євросоюз. Ні, європейці фіксують зміни в Україні і бачать реальну боротьбу з корупцією всупереч безглуздим рішенням Конституційного Суду.

Більш того - підтримують в цій боротьбі Володимира Зеленського. І хоча в своїй статті «Zelensky newly determined to root out corrupt oligarchs and Russian influence» автор Henry St George не забуває нагадати, що український президент - колишній комік, але визнає, що той після обрання подвоїв свою нетерпимість до хабарництва, корупції та порушень демократичних цінностей.



Отже, як реагує ЄС на нашу конституційну кризу?

В першу чергу - насторожено. Але вони бачать зрозумілі меседжі з боку української влади: президент буде відновлювати всю антикорупційну вертикаль, яку так старанно вибудовувало наше суспільство після Майдану. Причому він готовий боротися з корупцією і російським впливом досить кардинально - навіть якщо доведеться повністю оновити Конституційний Суд.



Помічають європейці і те, що Зеленський і його найближче оточення дистанціювалися від олігархів і російського впливу. Ну, крайньою мірою, сам президент і глава СБУ Іван Баканов, як керівник спецслужби, ні разу не давали приводу в цьому сумніватися.



Більш того - партнери помітили, що українська Служба безпеки, маючи глибокі радянські корені і засвоєні десятиліттями методички КДБ, активно очищається і модернізується. Ще б! 2014-й рік був нелегкий для всіх правоохоронних структур. Сотні і тисячі посадових осіб і військових мали друзів і родичів в РФ, разом служили в радянській армії або випустилися з одного танкового училища. Ось чому так багато кримчан і донеччан в критичний момент зрадили українській присязі.



І після 2014 року СБУ довше чекала реорганізації. Тому навіть в постмайданний період деякі її співробітники «прославилися» і зловживанням владою, і тісними зв'язками з російськими бізнес-колами. Ну що ж, спасибі автору статті, не згадував одіозних колишніх СБУ-шників Семочка, Демчину і Кононенка. Саме з їхньою допомогою спецслужбу затягнуло пеленою скандалів з елітними квартирами, джипами і бізнесом.



Тому, звичайно, після приходу Зеленського реформування СБУ знову повернулося на рівень національної безпеки. Але, мабуть, і певного тиску з боку європейців. Адже Київ все ж має стратегічне значення на мапі для безпеки всього континенту. І це не тільки про російську агресію і гібридну війну Путіна, тут і точка блокування нелегалів з країн Близького Сходу і Придністров'я. Через територію України проходять чимало міграційних потоків, а також суто для першого відсіювання терористичних загроз ЄС зацікавлений у формуванні потужної спецслужби на східному кордоні. Спецслужби, яка буде протидіяти тероризму, а не набивати свої кишені відкатами по бізнесу і з кожного прибуткового ринку.



І Баканов через те, що він не був продуктом старої СБУ, виявився менш схильним до тиску проросійських сил і корумпованих суб'єктів, ніж його попередники. Тому внутрішнє очищення спецслужби пішло швидкими темпами. З початку 2020 року СБУ відкрила 510 таких виробництв і 143 посадові особи були звільнені з посад за корупцію.



Знаком довіри від західних партнерів можна вважати зустріч Зеленського і Баканова з керівником британської МІ-6 Річардом Муром. Правда, журналіст згадує тільки про окремі питання зустрічі - російську агресію і вплив олігархів на українські медіаканали. Хоча згодом в наших ЗМІ згадувалася і більш предметна тема цієї розмови - створення міжнародного центру протидії пропаганді. І в цьому є сенс, з огляду на ту кількість фейків, які «виливає» і на українців, і на європейців потужна російська пропаганда.

Хочеться згадати спецоперації, які СБУ за останній рік провела спільно з Європолом та МІ-6 з блокування міжнародних каналів наркотрафіку та контрабанди сигарет. І звичайно, затримання в Україні та екстрадицію більше десятка ісламістів і іділівців. Навіть із закритими на карантин кордонами - це дуже великий пласт роботи, який веде СБУ для протидії тероризму.



Хоча і так зрозуміло, що європейці тільки раді такому партнерству, адже СБУ створює для них перший захисний блок від російської агресії і «зелених чоловічків» з Бурятії.



Власне, спецслужбі відводиться і інша важлива роль у вирішенні конституційної кризи - розслідувати роль олігархів в її виникненні. А сумнівів, що такий вплив і взаємозв'язок існують, ніхто не має.

Тому авторами найскандальніших представлень в КСУ є саме народні депутати від ОПЗЖ, а четверо суддів КСУ, перебуваючи під розслідуванням НАЗК, мали конфлікт інтересів, голосуючи за скасування антикорупційного пакета законів.

«Серйозний конфлікт інтересів суддів Конституційного Суду тільки підкреслює необхідність систематичного виявлення впливу Москви і олігархічних мереж», - вважає автор статті.



І пропонує свій рецепт демонтажу старої судової системи - рухатися за такою ж схемою, як і з СБУ: заводити людей, які не є «продуктами» цієї системи. Простіше кажучи - «свіжу кров», яка не має зв'язків ні з олігархами, ні з РФ, ні зі старими функціонерами. Як показує практика, такий метод працює.



Хоча він був реальний для СБУ, оскільки національна безпека - це вертикаль президента. Ось з Конституційним Судом все може бути складніше. Все-таки кожну третину його складу обирають різні гілки влади - парламент, президент і з'їзд суддів. Але, схоже, Зеленський готовий атакувати і буде в цьому мати підтримку громадян.



Згідно зі свіжими соціологічними опитуваннями, які на момент виходу статті ще не були опубліковані, 60% українців не довіряють Конституційному Суду, і майже стільки ж опитаних підтримують проєкт закону президента про розпуск КС.

Тому президент швидко поверне свій рейтинг, якщо доведе антикорупційну боротьбу до кінця. А разом з нею відновить довіру до судової системи.